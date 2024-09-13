Симптомы интоксикации: не перепутайте с ОРВИ
Симптомы интоксикации легко перепутать с симптомами ОРВИ и модных нынче "вирусов". Про регулярное ухудшение качества воды и воздуха не знает сейчас только самый абстрагированный от реальности человек. Итак, симптомы интоксикации от отравления с воздуха или воды:
~ головная боль, мигрени, часто фоном идет тошнота
~ туман в голове, полная расфокусировка
~ головокружение
~ тахикардия, перепады в артериальном давлении
~ сильная слабость и сонливость в течение дня
~ мышечная слабость
~ ощущение нехватки воздуха
~ першение, жжение и отечность в гортани и горле
~ гиперемия зева и задней стенки глотки
~ плохой аппетит, неприятные ощущения в кишечнике.
В силу индивидуальной реакции каждого организма на отравление и особенностей интоксикации перечисленные выше признаки могут проявляться, как активно, так и слабовыраженными симптомами.
Что посоветую сейчас иметь в аптечке с запасом:
• NAC или АЦЦ Лонг (аптека)
• Активированный кокосовый уголь (пригодится и для очищения воды), полисорб, макросорб
• Псиллиум, яблочный пектин
• Красные водоросли DULS
В период, когда есть симптомы интоксикации и очевидно наблюдаем ухудшение качества воды/воздуха, начинаем принимать все одновременно:
пектины, водоросли, псиллиум добавлять в воду, сок, смузи (по инструкции).
Сорбенты и NAC пить 2-3 раза в день между едой.