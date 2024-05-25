Сила лаврового листа: где в доме положить специю для привлечения богатства и счастья

С давних времен существует поверье, что аромат лавровых листьев играет роль оберега для жилья, отгоняя всякую нечисть. Люди также верили, что запах этой специи может привлекать в дом достаток и счастье.

Обычно его размещали в трех местах в доме. Об этом пишет radiotrek.

На кухне

Лавровые листья, размещенные на кухне, согласно приметам, притягивают в дом энергетику богатства. Издавна существует поверье, что если выложить листья лавра рядом с сыпучими продуктами, то в семье никогда не будет проблем с деньгами.

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Над входной дверью

Лавровые листья, расположенные над порогом, служили оберегом от злых сил, в частности защитой от магов и волшебников.

Под кроватью в спальне

Раньше верили, что в браке будут царить гармония и верность, если под кровать супругов положить лавровые листья. Существовало также мнение, что эта специя, размещенная под кроватью малыша, оберегает его от злых глаз и порчи.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царило достаток.

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