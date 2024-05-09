Самые популярные подержанные иномарки на украинском рынке: рейтинг лучших
Уже второй месяц подряд украинцы выбирают подержанные авто вместо новых. В апреле 2024 года было зарегистрировано 19,8 тысячи подержанных легковушек, завезенных из-за границы. Это на 30% больше, чем в апреле прошлого года, но на 6% меньше, чем в марте 2024 года.
С начала года в Украине было зарегистрировано уже почти 75,4 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет maximum.fm.
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Важно отметить, что данные статистики не учитывают частный импорт б/у авто, который также достигает значительных объемов.
Какие авто имеют наибольший спрос?
- 48% – бензиновые авто;
- 24% – дизельные;
- 17% – электромобили;
- 6% – авто с ГБО;
- 5% – гибриды.
Лидером по количеству регистраций остается Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей апреля вошли:
- Volkswagen Golf (1106 шт.);
- Renault Megane (916 шт.);
- Skoda Octavia (732 шт.);
- Volkswagen Passat (586 шт.);
- Volkswagen Tiguan (511 шт.);
- Nissan Leaf (497 шт.);
- Nissan Rogue (482 шт.);
- Audi Q5 (466 шт.);
- Tesla Model 3 (414 шт.);
- Audi A4 (373 шт.).
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле получили украинские номера, составляет 9,3 года.
Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.
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