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Самые популярные подержанные иномарки на украинском рынке: рейтинг лучших

Игорь Романько

Какие подержанные зарубежные автомобили самые популярные в Украине
Какие подержанные зарубежные автомобили самые популярные в Украине

Уже второй месяц подряд украинцы выбирают подержанные авто вместо новых. В апреле 2024 года было зарегистрировано 19,8 тысячи подержанных легковушек, завезенных из-за границы. Это на 30% больше, чем в апреле прошлого года, но на 6% меньше, чем в марте 2024 года.

С начала года в Украине было зарегистрировано уже почти 75,4 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет maximum.fm.

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Важно отметить, что данные статистики не учитывают частный импорт б/у авто, который также достигает значительных объемов.

Какие авто имеют наибольший спрос?

  • 48% – бензиновые авто;
  • 24% – дизельные;
  • 17% – электромобили;
  • 6% – авто с ГБО;
  • 5% – гибриды.

Лидером по количеству регистраций остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей апреля вошли:

  1. Volkswagen Golf (1106 шт.);
  2. Renault Megane (916 шт.);
  3. Skoda Octavia (732 шт.);
  4. Volkswagen Passat (586 шт.);
  5. Volkswagen Tiguan (511 шт.);
  6. Nissan Leaf (497 шт.);
  7. Nissan Rogue (482 шт.);
  8. Audi Q5 (466 шт.);
  9. Tesla Model 3 (414 шт.);
  10. Audi A4 (373 шт.).

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле получили украинские номера, составляет 9,3 года.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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