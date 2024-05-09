Самые популярные подержанные иномарки на украинском рынке: рейтинг лучших

Уже второй месяц подряд украинцы выбирают подержанные авто вместо новых. В апреле 2024 года было зарегистрировано 19,8 тысячи подержанных легковушек, завезенных из-за границы. Это на 30% больше, чем в апреле прошлого года, но на 6% меньше, чем в марте 2024 года.

С начала года в Украине было зарегистрировано уже почти 75,4 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет maximum.fm.

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Важно отметить, что данные статистики не учитывают частный импорт б/у авто, который также достигает значительных объемов.

Какие авто имеют наибольший спрос?

48% – бензиновые авто;

– бензиновые авто; 24% – дизельные;

– дизельные; 17% – электромобили;

– электромобили; 6% – авто с ГБО;

– авто с ГБО; 5% – гибриды.

Лидером по количеству регистраций остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей апреля вошли:

Volkswagen Golf (1106 шт.); Renault Megane (916 шт.); Skoda Octavia (732 шт.); Volkswagen Passat (586 шт.); Volkswagen Tiguan (511 шт.); Nissan Leaf (497 шт.); Nissan Rogue (482 шт.); Audi Q5 (466 шт.); Tesla Model 3 (414 шт.); Audi A4 (373 шт.).

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле получили украинские номера, составляет 9,3 года.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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