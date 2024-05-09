Найпопулярніші вживані іномарки на українському ринку: рейтинг найкращих
Вже другий місяць поспіль українці обирають вживані авто замість нових. У квітні 2024 року було зареєстровано 19,8 тисяч вживаних легковиків, завезених з-за кордону. Це на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні 2024 року.
З початку року в Україні було зареєстровано вже майже 75,4 тисячі вживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це пише maximum.fm.
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Важливо зазначити, що дані статистики не враховують приватний імпорт вживаних авто, який також сягає значних обсягів.
Які авто користуються найбільшим попитом?
- 48% - бензинові авто;
- 24% - дизельні;
- 17% - електромобілі;
- 6% - авто з ГБО;
- 5% - гібриди.
Лідером за кількістю реєстрацій залишається Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня увійшли:
- Volkswagen Golf (1106 шт.);
- Renault Megane (916 шт.);
- Skoda Octavia (732 шт.);
- Volkswagen Passat (586 шт.);
- Volkswagen Tiguan (511 шт.);
- Nissan Leaf (497 шт.);
- Nissan Rogue (482 шт.);
- Audi Q5 (466 шт.);
- Tesla Model 3 (414 шт.);
- Audi A4 (373 шт.).
Середній вік вживаних авто, які у квітні отримали українські номери, становить 9,3 року.
Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.
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