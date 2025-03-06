Самая токсичная в мире: известный белолог рассказал об уникальной пещере в Румынии

Признаки жизни можно найти даже в самых экстремальных уголках Земли. Некоторые существа выживают в местах, где, казалось бы, существование невозможно.

Одним из таких уникальных мест является румынская пещера Мовиле, о которой в своей колонке для Forbes рассказал эволюционный биолог Скотт Треверс.

Эта пещера более 5 миллионов лет оставалась полностью изолированной от остального мира, скрыта под толщей известняка и глины. Солнечный свет никогда не проникал в его глубины, а воздух состоит из ядовитой смеси токсичных газов. Большинство организмов не смогли бы выжить там даже несколько минут. Однако, несмотря на строгие условия, в пещере процветает уникальная экосистема, функционирующая благодаря необычному механизму.

Пещеру случайно открыли в 1986 году, когда румынские рабочие искали место для строительства атомной электростанции. Геолог Кристиан Ласку, первым спустившийся в ее глубины, обнаружил запутанную систему тоннелей, ведущую к подземному озеру, поверхность которого покрывала густая микробная пена.

В отличие от большинства экосистем, зависящих от солнечной энергии, жизнь в Мовиле поддерживается процессом хемосинтеза. Бактерии, обитающие в пещере, используют химические реакции для получения энергии, окисляя метан, аммиак и сероводород. Именно они создают основу всей экосистемы, обеспечивая питательные вещества для других организмов.

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Спуск в пещеру – это сложное и опасное испытание. Уровень кислорода внутри составляет всего 7–10% (для сравнения, в обычном воздухе этот показатель достигает 21%), а концентрация углекислого газа в 100 раз превышает поверхностные показатели. К тому же в воздухе содержится сероводород — газ с резким запахом тухлых яиц, который в больших дозах может привести к остановке дыхания. Вода в пещере также непригодна для жизни большинства организмов: в ней практически нет кислорода, зато много токсичных соединений.

Несмотря на это, в Мовиле обитает более трех десятков уникальных видов беспозвоночных, которых не найти больше нигде в мире. Среди них — пауки, пиявки, многоножки, псевдоскорпионы и изоподы, эволюционировавшие в полной изоляции в течение миллионов лет.

Из-за экстремальных условий доступ к пещере имеет только ограниченный круг ученых. Это необходимо не только для их безопасности, но и для сохранения хрупкого баланса этой уникальной экосистемы.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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