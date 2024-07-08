Садоводы объяснили, какие растения нужно успеть обрезать в июле

Обрезка – важная работа в саду, которая выполняется в течение года. В июле это следует делать, чтобы улучшить цветение.

По словам экспертов, в этом месяце можно обрезать гортензии, глицинии и розы. Об этом сообщает Express.co.uk.

Начните с обрезки гортензий и удаления отцветших цветов, чтобы стимулировать новые цветы. Также можно обрезать глицинию, обрезав волны зеленые побеги примерно до пяти-шести листьев, чтобы способствовать лучшему цветению в следующем году.

Читайте также: Специалисты подсказали, как не дать срезанным гортензиям быстро завянуть

Что касается роз, эксперт рекомендовал обрезать розы с повторным цветением, чтобы поощрить больше цветов, и обязательно обрезать чуть выше узла листьев. Относительно клематисов для позднецветущих сортов обрезайте, чтобы удалить мертвую или слабую поросль.

Также рассмотрите травянистые многолетние растения, такие как лаванда – слегка обрежьте после цветения, чтобы сохранить форму и способствовать росту кустов, избегая срезания старой древесины. Для дельфиниумов и люпинов удалите отцветшие колоски, чтобы потенциально способствовать повторному цветению, а также для фруктовых деревьев и кустов.

Кроме того, яблоне и груше нужна летняя обрезка, чтобы ограничить рост и улучшить качество плодов. Садоводы должны сосредоточиться на прореживании перенаселенных участков и удалении мертвых или больных ветвей для лучшего цветения.

Косточковые плоды, такие как вишни и сливы, необходимо обрезать после сбора урожая, чтобы снизить риск заболеваний. Убедитесь, что секаторы и другие инструменты чисты, чтобы предотвратить распространение болезней, и обрезайте утром или поздно днем, чтобы избежать самой жаркой части дня.

Напомним, мы уже писали, как сделать вертикальные клумбы у себя дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!