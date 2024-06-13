Садоводы объяснили, как улучшить цвет цветов розы и защитить куст от тли

В июне наступает пик цикла роста многих растений. Специалисты по садоводству подчеркивают важность корректировки режима полива и обрезки, а также внедрение мер борьбы с вредителями.

Особенно проблематична тля. Эти крошечные насекомые могут нанести значительный вред розам, сообщает Express.co.uk.

Быстрое и простое решение – смешать несколько капель средства для мытья посуды с водой в бутылке с распылителем. Раз в неделю опрыскивайте непосредственно на пораженные участки во избежание вредителей.

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Однако хотя этот метод популярен среди садоводов, некоторые эксперты предупреждают, что использование мыльного средства может потенциально повредить растения, растворив защитный восковой слой на листьях.

Английская соль может быть эффективным средством по уходу за розами, предотвращая дефицит магния и способствуя общему здоровью растений. Раскройте столовую ложку английской соли в галлоне воды и ежемесячно опрыскивайте розы. Это улучшит их цвет и жизненную силу.

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