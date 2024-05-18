Садоводы объяснили, как легко усилить цветение гортензии

Обычно гортензии цветут с середины весны до конца лета или даже осени. Опытные садоводы имеют свои советы по усилению цветения.

Всего небольшое количество удобрений может иметь большое значение. Особенно, если речь идет о удобрениях с высоким содержанием фосфатов, сообщает Express.co.uk.

Слишком большое количество неправильного удобрения на самом деле может оказать противоположное влияние на растения и нанести им больше вреда, чем пользы. Чрезмерное внесение удобрений может привести к увеличению количества листьев.

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Органические удобрения с медленным высвобождением для роз могут хорошо подойти для гортензий. Подобным образом органическое, универсальное, медленное и сбалансированное удобрение также будет хорошо работать.

Можно использовать хорошо перепревший навоз, хотя садоводы советуют делать это только раз в году весной. Также следует следить за регулярным поливом растения, иногда даже раз в неделю, особенно в жаркие и сухие периоды года.

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