Рыба и морепродукты на гриле: рецепт

Друзья, нашла для себя отличное сочетание вкусов рыбы и seafood с новым ароматным маслом с травами чили, базилик, томат. Так что добавляйте в сохраненное и готовьте с удовольствием.

Рыба и морепродукты на гриле

дорадо или сибас

креветки

ароматное масло с травами чили, базилик, томат

Чистим рыбу, удаляем внутренности, чтобы не было горечи, и промываем.

Обтираем бумажным полотенцем, делаем крестообразные надрезы с двух сторон и натираем рыбу солью. Затем промазываем ароматным маслом с травами и отправляем в холодильник мариноваться на 2-3 часа.

Обжариваем на гриле с двух сторон до готовности. Или запекаем в духовке.

Промываем креветки, обтираем бумажным полотенцем. Солим, смазываем ароматным маслом с травами. Оставляем в маринаде на 15-20 минут.

Готовим на деревянных шпажках по несколько минут с каждой стороны.

*Шпажки на ночь замочить в воде, чтобы они не горели во время приготовления креветок.