Рыба и морепродукты на гриле: рецепт
Друзья, нашла для себя отличное сочетание вкусов рыбы и seafood с новым ароматным маслом с травами чили, базилик, томат. Так что добавляйте в сохраненное и готовьте с удовольствием.
Рыба и морепродукты на гриле
дорадо или сибас
креветки
ароматное масло с травами чили, базилик, томат
Чистим рыбу, удаляем внутренности, чтобы не было горечи, и промываем.
Обтираем бумажным полотенцем, делаем крестообразные надрезы с двух сторон и натираем рыбу солью. Затем промазываем ароматным маслом с травами и отправляем в холодильник мариноваться на 2-3 часа.
Обжариваем на гриле с двух сторон до готовности. Или запекаем в духовке.
Промываем креветки, обтираем бумажным полотенцем. Солим, смазываем ароматным маслом с травами. Оставляем в маринаде на 15-20 минут.
Готовим на деревянных шпажках по несколько минут с каждой стороны.
*Шпажки на ночь замочить в воде, чтобы они не горели во время приготовления креветок.