Рецепт полезного обеда за 10 минут

Если не хотите тратить много времени на обед:

Каша – 120 г в готовом виде

Тунец в собственном соке или другая вкусная рыба - 100 г

Овощи заправленные маслом – 200 г

Авокадо – 50 г

При желании добавьте на десерт фрукты или ягоды.

Следует понимать, что у вас также должен быть сбалансированный завтрак и ужин и количество пищи разное для каждого человека.

Питание должно быть разнообразным.

Часто в своей практике я слышу, что здоровое питание обязательно должно быть дорогим.

Разнообразно ≠ дорого

К примеру, на марафоне мы даем участникам готовое меню с граммами и рецептами на целый месяц, но также учим определять свои собственные порции.

Для удобства и адаптации под собственные возможности участники получат обширную таблицу взаимозаменяемых продуктов 🫶

Не хотите есть лосось – выбираем любой вариант из таблицы взаимозамены продуктов (например, на скумбрию)

Не любите авокадо – заменяем на орехи, семена или другие продукты из таблицы взаимозамены.

Если хотите раз и навсегда разобраться с тем, как правильно питаться – приглашаю к себе на марафон.

Следующий стартует 10 мая, успей присоединиться, потому что без рекламы занято уже более 60% мест.