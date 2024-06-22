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Рецепт пасты с перцем и томатами

Лиза Глинская

Рецепт пасты с перцем и томатами
Рецепт пасты с перцем и томатами

Друзья, пожалуй, у каждого на кухне найдутся продукты для этого блюда. Все максимально просто и быстро! А ваши семейные "макаронолюбы" будут в восторге от вкуса!

Обожаю экспериментировать со вкусами, гармонично объединяя продукты.

Паста с перцем и томатами.

  • макароны тальятелле
  • 2 шт перец болгарский (красный)
  • 1 шт томат (бланшированный, без кожуры)
  • 2 ст. л. ароматного масла с травами перец чили, базилик, томат
  • 1 зубчик чеснока
  • соль
  • зеленый базилик
  • томаты черри
  • бурята или моцарелла

Сделаем соус из перца и томата:

Запекаем перец в духовке при 200 градусах, 15-20 мин.

Окунаем его в холодную воду, снимаем кожуру.

Пробиваем блендером перец, томат, растительное масло, чеснок, к максимально однородной консистенции, добавляем соль по вкусу.

Отвариваем пасту, смешиваем ее с соусом.

Немножко прогреваем на сковороде с ароматным маслом "Олейна" с травами цветные томаты черри и подаем их с пастой. Добавляем кусочки бураты и моцареллы. Украшаем базиликом.

Все готово! Приятного аппетита!

Источник:instagram.com

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