Рецепт малосольных огурцов с чесноком и перцем чили за 3 часа

Уже надоели классические малосольные огурцы? Попробуйте пикантную вариацию с чесноком и перцем чили! Хрустящие, ароматные и слегка острые, они станут идеальной закуской к любому блюду. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 1 кг огурцов):

Огурцы – 1 кг

Чеснок – 4 зубчика

Соль – 25 г

Перец чили – 1 шт. (или по вкусу)

Укроп – 4 веточки

Хрен - 1 лист

Вишневые листья – 5 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Приготовление:

Тщательно вымойте огурцы под проточной водой. Большие огурцы нарежьте кружочками, а маленькие можно оставить целиком. В чистый полиэтиленовый пакет (или специальный пакет для маринования) сложите огурцы, добавьте измельченный чеснок, соль, нарезанный кольцами перец чили, а также укроп, хрен и вишневые листья. Выпустите из пакета как можно больше воздуха, плотно закройте его и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на 2-3 часа. Для насыщеннейшего вкуса можно оставить их мариноваться в холодильнике на ночь. По истечении времени огурцы готовы к употреблению!

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