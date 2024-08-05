Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа: что можно и запрещено делать
С 5 августа по 28 августа 2024 г. мы столкнемся с ретроградным Меркурием. Периоды ретроградного Меркурия зачастую окружены ореолом мистики и опасений. Многие связывают с этим явлением множество неприятностей: от технических сбоев до проблем в личной жизни. Но действительно ли ретроградный Меркурий так отрицательный, как его рисуют? Давайте разберемся поподробнее. Об этом пишет Фокус.
Что такое ретроградный Меркурий?
Ретроградность Меркурия – это оптическая иллюзия, возникающая вследствие разной скорости движения Земли и Меркурия вокруг Солнца. С Земли нам кажется, что Меркурий двигается назад по своей орбите. Этот эффект никак не влияет на физические законы Вселенной и не является причиной каких-либо катастроф.
Мифы и реальность о ретроградном Меркурии:
- Воздействие на технику: Часто утверждают, что во время ретроградного Меркурия чаще ломается техника. Научных доказательств этому нет. Скорее всего, это связано с тем, что люди просто обращают больше внимания на такие события.
- Проблемы в коммуникации: Действительно, во время ретроградного Меркурия могут возникать недоразумения, но это скорее связано с тем, что люди становятся озабоченнее и менее внимательны к деталям.
- Негативное влияние на личную жизнь: Нет никаких научных доказательств того, что ретроградный Меркурий может влиять на отношения между людьми.
- Увеличение количества ДТП: Увеличение количества ДТП обычно связано с другими факторами, такими как погодные условия, состояние дорог, человеческий фактор и т.д.
Что можно делать во время ретроградного Меркурия?
- Не стоит паниковать и ожидать худшего.
- Проверяйте информацию несколько раз, особенно если это касается важных решений.
- Ретроградный Меркурий – хорошее время для того, чтобы завершить начатые ранее проекты.
- Уделите время самообразованию, медитации или другим занятиям, помогающим вам расслабиться и восстановить силы.
Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия:
- подписывать важные документы без тщательной проверки;
- запускать новые проекты, которые могут столкнуться с препятствиями;
- покупать новую технику и электронику из-за возможных неполадок;
- начинать новые коммуникации;
- планировать длительные поездки;
- совершать важные соглашения;
- вступать в брак;
- устраиваться на новую работу;
- отправляться в дальний путь;
- идти на медицинские или косметические процедуры, если это может потерпеть;
- брать или давать взаймы.
Ретроградный Меркурий – это любопытное астрономическое явление, но не стоит придавать ему слишком большого значения. На нашу жизнь больше влияют реальные события и наши собственные действия, чем движение планет.
Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.
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