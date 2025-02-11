Редкое небесное шоу над Украиной: когда и где можно будет увидеть парад планет

В скором времени жители Украины смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – редкий парад планет. Пять самых ярких небесных тел – Венера, Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн – создадут увлекательное зрелище на вечернем небе.

По данным Space, наблюдать это явление сможет каждый имеющий открытый обзор горизонта. Особый астрономический момент состоится в понедельник, 24 февраля, когда Меркурий и Сатурн максимально приблизятся друг к другу, делая парад еще более зрелищным.

Такие события случаются нечасто. Хотя иногда можно увидеть две, три или даже четыре планеты одновременно, возможность наблюдать сразу пять ярких объектов выпадает редко. Следующий подобный парад планет ожидается только в конце октября 2028 года.

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Как наблюдать парад планет в феврале 2025 года

В феврале 2025 года, чтобы увидеть редкое астрономическое явление, достаточно просто выйти на улицу в сумерках – это лучшее время для наблюдения.

Венера

Среди пяти планет именно Венера будет самой яркой. В течение большей части месяца она будет сиять на максимальной яркости. Если посмотреть на нее через бинокль или небольшой телескоп, то можно заметить ее в форме полумесяца.

Сатурн

Второй планетой, которую легко заметить, станет Сатурн – известный своими кольцами. Чтобы найти его на небе, достаточно Венеры провести воображаемую линию вниз – первый яркий объект на этом пути и будет Сатурном. Для наблюдения за его легендарными кольцами понадобится телескоп с 30-кратным увеличением – они будут выглядеть как яркая тонкая линия, разделяющая диск планеты.

В первые две недели февраля можно наблюдать, как расстояние между Венерой и Сатурном постепенно увеличивается. Во второй половине месяца Сатурн станет все труднее заметным на фоне более ярких вечерних сумерек и к концу месяца он исчезнет за горизонтом, скрытым солнечным светом.

Юпитер и его спутники

Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, будет виден высоко на южном небе в сумерках. Он будет сопровождаться двумя известными звездными скоплениями – Плеядами и Гиадами, а также несколькими яркими зимними звездами, в частности оранжевым Альдебараном, находящимся чуть ниже Юпитера. Благодаря биноклю или маленькому телескопу можно увидеть четыре крупнейших спутника Юпитера. В ночь с 25 на 26 февраля три из них – Европа, Ганимед и Каллисто – образуют узкий треугольник, а Ио располагается на противоположной стороне планеты. Лучшее это явление будет видно в Украине в 7:39 утра 26 февраля (00:39 по восточному времени, 05:39 по Гринвичу или 21:39 по тихоокеанскому времени 25 февраля).

Марс и его спутники

Взгляните на восточное небо, где можно увидеть ярко-оранжевый Марс, выделяющийся в темноте. В течение февраля Марс будет виден на полпути восточного горизонта, сопровождаемый "близнецами" – Поллуксом и Кастором. Это трио будет перемещаться по небу в течение ночи, образуя характерный треугольник, изменяющий свой размер и форму с течением времени.

Меркурий и его место в параде планет

Меркурий – это самая маленькая планета в Солнечной системе и пятая в нашем списке. Этот скалистый мир станет видимым на последней неделе февраля, и будет сиять почти так же ярко, как Сириус – самая яркая звезда на небе.

Ключевой момент парада планет

24 февраля Меркурий сойдет в одной линии с Сатурном, и эти две планеты разместятся на расстоянии всего 1,5 градуса друг от друга. Это станет отличной возможностью увидеть все пять планет вечернего неба одновременно. Меркурий будет расположен справа от Сатурна, и его яркость будет восемь раз больше.

Чтобы увидеть это явление, вам нужен горизонт без помех, простирающийся от запада до юго-запада, а также чистое и прозрачное небо. Начать поиск можно через 30 минут после заката, ориентируясь на площадь неба, расположенную двумя кулаками на вытянутой руке под Венерой. Лучше всего использовать бинокль для точного наблюдения. Меркурий будет легко заметен, и как только вы его найдете, его можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако, чтобы увидеть Сатурн, понадобится бинокль, потому что без оптики найти его будет сложно.

Если вам удастся сделать это, вы сможете наблюдать одновременно все пять планет.

Ранее мы рассказывали, что украинцы смогут увидеть парад из шести планет.

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