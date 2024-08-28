Рацион Nordic: основные принципы и продукты для здоровой системы питания

Вышла из отпуска. Про нордик немного вслух подумаю. Что бы я советовала забрать в рацион по северному подходу:

1 жирная рыба, во всех вариантах. И часто не филе – на костях. Икра от сельди до минтая

2 зелень в каждую пищу

3 хлеб – только закваска и не часто

4 адекватность порции. В том числе булок-круассанов. Все есть в рационе, но не каждый день и небольшой объем

5 ворк лайф беленс

6 время на открытом воздухе!

7 сон вовремя

8 комьюнити) объединены классным досугом

9 много просто движения. Не спорта-спорта, а движения

10 чувство юмора

Далее текст на языке оригинала

Колись дуже давно я вивчала The Nordic diet в факультативі від Університету Копенгагена. Років 7-8 тому це було новеньким, але вже зібраним до купи.

Нордік поєднує принципи харчування північних країн Скандинавії – Норвегії, Данії, Швеції та Ісландії. Так як останній тиждень я протусовалась в Данії та на її островах, то знов і знов спостерігаю там за їжею. Взагалі, знайомитись ближче з країнами через кухні - цікаво.

Дослідження тоді показували, що такий раціон (навіть без обмежень та підрахунку калорій, без розставляння ритму їжі в контексті вибору продуктів вранці, на обід та вечерю) працює у бік не лише зменшення обсягів та нормалізації ваги та здорової композиції тіла, стабільно якісно покращує маркери здоров’я у показниках крові. Ви ж часто питаєте, чому частина північних країнах здоровіша. Я так відповім, бо культура піклування про себе та вибір простої їжі, руху, якісного відпочинку в базі з дитинства.

Принципи New Nordic Diet як щоденної, здорової системи харчування описані у 10 пунктах. Це - офіційне, мої - вище.

1. Більше ягід, фруктів та овочів

2. Більше домашньої їжі

3. Більше цілозернових

4. Більше сіфуду

5. Менше м’яса

6. Локальна їжа, вирощена на місцевих ґрунтах

7. Інгредієнти дикої природи (!)

8. Мінімум добавок типу цукрозамінників чи стабілізаторів, рафінованих олій

9. Їжа по сезону (!)

10. "Ні" переробленій їжі та їжі в упаковках