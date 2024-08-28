Раціон Nordic: основні принципи і продукти для здорової системи харчування

Вийшла з відпустки. Про нордік трохи вголос подумаю. Що б я радила забрати в раціон з північного підходу:

1 жирна риба, у всіх варіантах. І часто не філе - на кістках. Ікра від оселедця до минтая

2 зелень в кожну їжу

3 хліб - тільки закваска і не часто

4 адекватність порції. В тому числі булок-круасанів. Все є в раціоні, але не щодня і невеликий обʼєм

5 ворк лайф беленс

6 час на свіжому повітрі!

7 сон вчасно

8 ком’юніті) обʼєднані класним дозвіллям

9 багато просто руху. Не спорту-спорту, а руху

10 почуття гумору

Колись дуже давно я вивчала The Nordic diet в факультативі від Університету Копенгагена. Років 7-8 тому це було новеньким, але вже зібраним до купи.

Нордік поєднує принципи харчування північних країн Скандинавії – Норвегії, Данії, Швеції та Ісландії. Так як останній тиждень я протусовалась в Данії та на її островах, то знов і знов спостерігаю там за їжею. Взагалі, знайомитись ближче з країнами через кухні - цікаво.

Дослідження тоді показували, що такий раціон (навіть без обмежень та підрахунку калорій, без розставляння ритму їжі в контексті вибору продуктів вранці, на обід та вечерю) працює у бік не лише зменшення обсягів та нормалізації ваги та здорової композиції тіла, стабільно якісно покращує маркери здоров’я у показниках крові. Ви ж часто питаєте, чому частина північних країнах здоровіша. Я так відповім, бо культура піклування про себе та вибір простої їжі, руху, якісного відпочинку в базі з дитинства.

Принципи New Nordic Diet як щоденної, здорової системи харчування описані у 10 пунктах. Це - офіційне, мої - вище.

1. Більше ягід, фруктів та овочів

2. Більше домашньої їжі

3. Більше цілозернових

4. Більше сіфуду

5. Менше м’яса

6. Локальна їжа, вирощена на місцевих ґрунтах

7. Інгредієнти дикої природи (!)

8. Мінімум добавок типу цукрозамінників чи стабілізаторів, рафінованих олій

9. Їжа по сезону (!)

10. "Ні" переробленій їжі та їжі в упаковках