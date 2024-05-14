Растут листья, а не плоды редиса: эти ошибки допускают даже огородники с опытом

Редис – один из самых популярных и любимых овощей, который можно вырастить на своем участке. Однако не всегда удается получить хороший урожай.

Иногда вместо сочных корнеплодов вырастает пышная ботва. Чтобы избежать этой проблемы, важно знать причины такого явления и принять меры по их устранению.

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Почему редис идет в ботву?

Существует несколько факторов, которые могут привести к тому, что редис растет в ботву, а не образует корнеплод:

Неправильное время посева: лучшее время для посева редиса – март-апрель и август-сентябрь. В это время температура воздуха оптимальна для развития корней (12-14 ° C), а день не слишком длинный (до 12-15 часов солнечного света). Если посеять редис в мае-июне, когда жарко и день долог, растение будет пускать стрелки и ботву, а корнеплоды вырастут маленькими и жесткими.

Недостаточное освещение: редис – светолюбивая культура. Ей нужно 6-8 часов солнца в день. Если участок, где вы планируете его сажать, затенен, корнеплоды не получат достаточно энергии для роста, и вся сила уйдет в ботву.

Неправильная почва: редис любит рыхлую, супесчаную почву с нейтральной кислотностью. На тяжелых глинистых почвах ей будет трудно развиваться, и она будет образовывать больше ботвы, чем корнеплодов. Также не рекомендуется сажать редис на песчаных грунтах, ведь там он может быстро пойти в стрелку.

Чрезмерное удобрение: редис не требует много удобрений. Избыток азота в почве может стимулировать рост ботвы в ущерб корнеплодам.

Неправильный полив: редис требует регулярного полива, но не чрезмерного. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Если поливать слишком часто, или, наоборот, редко, это может привести к тому, что редис пойдет в ботву.

Наконец, не следует допускать загущения посевов. Если сеянцы редиса растут слишком густо, им не хватает места, света и питательных веществ. Это может привести к тому, что они будут вытягиваться вверх, образуя много ботвы, а корнеплоды вырастут мелкими.

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