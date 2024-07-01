Пышные вареники с вишнями, как у бабушки

Вишня, вишня – это любовь.

Тесто получается нежное-нежное и пышное.

Мой вкус детства – есть горячими одно удовольствие!

Для теста:

-200г кефира

-330-350г муки плюс на подпил

-5г сода – чайная ложка не полная

(или возьмите пакетик разрыхлителя)

-щепотка соли

Начинка:

Вишня и сахар

Готовим:

Для теста надо чтобы кефир был кислый, можно даже давно уже в холодильнике!

в кефир добавляю соль и соду, быстро перемешиваю, добавляю муку и замешиваю тесто. Даю ему полежать 20-30 мин.

тесто получается очень нежным, поэтому вы можете добавлять немного больше муки, если что

тесто валку на столе толщиной где-то 3 мм, вырезаю маленькие кругляши

на каждый кусочек теста кладу вишню только что выкачанную в сахаре (вишня уже предварительно без косточек) и быстро хорошо защипываю края

варю на пару на марле под миской 3.5-4 минуты

снимаю в миску и смазываю кусочками сливочного масла

ем со сметаной – это просто Вау.

Советы

-не переваривайте тесто

-очень вкусно с черешней тоже.