Пышные вареники с вишнями, как у бабушки
Вишня, вишня – это любовь.
Тесто получается нежное-нежное и пышное.
Мой вкус детства – есть горячими одно удовольствие!
Для теста:
-200г кефира
-330-350г муки плюс на подпил
-5г сода – чайная ложка не полная
(или возьмите пакетик разрыхлителя)
-щепотка соли
Начинка:
Вишня и сахар
Готовим:
Для теста надо чтобы кефир был кислый, можно даже давно уже в холодильнике!
- в кефир добавляю соль и соду, быстро перемешиваю, добавляю муку и замешиваю тесто. Даю ему полежать 20-30 мин.
- тесто получается очень нежным, поэтому вы можете добавлять немного больше муки, если что
- тесто валку на столе толщиной где-то 3 мм, вырезаю маленькие кругляши
- на каждый кусочек теста кладу вишню только что выкачанную в сахаре (вишня уже предварительно без косточек) и быстро хорошо защипываю края
- варю на пару на марле под миской 3.5-4 минуты
- снимаю в миску и смазываю кусочками сливочного масла
- ем со сметаной – это просто Вау.
Советы
-не переваривайте тесто
-очень вкусно с черешней тоже.