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Пухкі вареники з вишнями, як у бабусі
Вишня, вишня – це любов.
Тісто виходе ніжне-ніжне пухке і це
Мій смак дитинства - їсти гарячими одне задоволення!
Для тіста:
-200г кефіру
-330-350г борошна плюс на підпил
-5г сода - чайна ложка не повна
(або візьміть пакетик розпушувача)
-дрібка солі
Начинка:
Вишня та цукор
Готуємо:
Для тіста треба щоб кефір був кислий, можна навіть той, що давно вже в холодильнику!
- у кефір додаю сіль та соду, швидко перемішую додаю борошно і замішую тісто. Даю йому полежати 20-30 хв.
- тісто виходе дуже ніжним, тож ви можете додавати трішки більше борошна, якщо що
- тісто валкую на столі товщиною десь 3 мм, вирізаю маленькі кругляші
- на кожен шматочок тіста кладу вишню щойно викачану в цукрі ( вишня вже попередньо без кісточок) і швидко добре защіпую краї
- варю на пару на марлі під мискою 3.5-4 хвилини
- знімаю у миску і змащую шматочками вершкового масла
- їм зі сметаною - це просто Вау.
Поради
-не переварюйте тісто
-дуже смакує з черешнею також.