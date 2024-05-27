Пылевая буря из Сахары снова накроет Украину: когда ждать ухудшения качества воздуха

Конец мая и первые дни июня в Украине ожидаются теплыми местами с грозовыми дождями, которые во второй половине недели охватят большинство областей. А 27 и 28 мая в Украине ожидается пылевая буря из Сахары.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пыль из пустынных районов Средней Азии переместится на территорию Украины. "Поэтому возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных грязных дождей", — предупредил он.

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Пылевая буря из Сахары снова накроет Украину: когда ждать ухудшения качества воздуха Пылевая буря из Сахары снова накроет Украину: когда ждать ухудшения качества воздуха

Как действовать во время пылевой бури

Пылевая буря может быть опасна, особенно для тех, кто испытывает проблемы с дыхательной системой. Чтобы минимизировать риски, соблюдайте следующие рекомендации:

По возможности, оставайтесь в помещении во время бури. Закройте все окна и двери, чтобы пыль не попала внутрь.

Используйте кондиционеры или системы очистки воздуха для поддержания чистоты воздуха в помещении.

Песчаная буря может быть еще более опасной из-за больших частиц песка. Вот что нужно делать:

Если вы на улице, немедленно найдите укрытие. Это может быть здание, автомобиль или другое безопасное место.

Если вы не можете найти укрытие, накройте рот и нос влажной тканью или маской, чтобы уменьшить вдыхание песка.

Наденьте защитные очки или, если их нет, закройте глаза руками.

Если буря очень сильна и нет возможности найти укрытие, лягте на землю, прикройте голову и лицо руками или одеждой.

Погода в Украине на неделю

В первой половине недели погоду в Украине определят влияние поля повышенного атмосферного давления и воздушная масса среднеазиатского происхождения. Это означает, что преимущественно будет солнечно и тепло, с небольшой вероятностью осадков.

С четверга, 30 мая, атмосферное давление начнет снижаться, что приведет к более неустойчивой погоде с дождями и грозами. Грозы могут быть локальными, но возможны по всей стране.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +11°C до +31°C. Холоднее всего будет ночью, а самое жаркое - днем на юге и востоке страны.

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