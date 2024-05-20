Пятница 13: мифы и предрассудки об этом мистическом дне

Пятница 13-го ассоциируется с многочисленными приметами и предрассудками. UAportal подготовил интересные мифы и поверья, связанные с этим днем.

Этот день ассоциируется прежде всего с распятием Иисуса Христа. Есть даже поверье, что в этот день темные силы и ведьмы принимают участие в зловещих ритуалах.

Поклонники эзотерических искусств утверждают, что пятница 13-го освобождает мощные энергетические потоки, что делает ее одновременно благоприятной и коварной. Именно эта дата приобрела популярность во второй половине ХХ века благодаря использованию ее в массовой культуре, в частности, в фильмах ужасов.

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В пятницу 13 очень важно иметь положительный настрой. Считается, что оптимистическое мышление способствует благоприятным результатам в этот период. Кроме того, в этот день принято загадывать желания, поскольку существует мнение, что это повышает вероятность их исполнения.

Однако есть определенные действия, которые следует избегать в пятницу 13-го

Планировать будущее – отложите принятие долгосрочных перспективных планов и решений. Воздержитесь от обсуждения своих мечтаний с другими людьми.

Также избегайте брать на себя новые рабочие обязательства. Кроме этого, желательно отказаться от какого-либо участия в ритуалах или дискуссиях, связанных с нечистой силой.

В этот день лучше воздержаться от посещения бани. Старайтесь соблюдать гармонию и избегать ненужных споров. Будьте осторожны, когда дело доходит до займа денег, поскольку это может привести к обострению отношений или их порче.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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