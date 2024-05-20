П'ятниця 13: міфи та забобони про цей містичний день

П'ятниця 13-го оточена численними прикметами і забобонами. UAportal підготував найцікавіші міфи і повір'я, пов'язані з цим днем.

Цей день передусім асоціюється з розп'яттям Ісуса Христа. Існує навіть повір'я, що в цей день темні сили і відьми беруть участь у зловісних ритуалах.

Натомість прихильники езотеричних мистецтв стверджують, що п'ятниця 13-го звільняє потужні енергетичні потоки, що робить її водночас сприятливою і підступною. Саме ця дата набула популярності у другій половині ХХ століття завдяки використанню її в масовій культурі, зокрема, у фільмах жахів.

Читайте також: Скільки троянд має бути в букеті, та кому слід дарувати різну кількість квітів

У п'ятницю 13 дуже важливо мати позитивний настрій. Вважається, що оптимістичне мислення сприяє сприятливим результатам у цей період. Крім того, в цей день прийнято загадувати бажання, оскільки існує думка, що це підвищує ймовірність їх виконання.

Однак є певні дії, яких слід уникати у п'ятницю 13-го

Планувати майбутнє – відкладіть прийняття довгострокових перспективних задумів та рішень. Утримайтеся від обговорення своїх мрій з іншими людьми.

Також уникайте брати на себе нові робочі зобов'язання. Крім цього, бажано відмовитися від будь-якої участі в ритуалах або дискусіях, пов'язаних з нечистою силою.

Цього дня краще утриматися від відвідування лазні. Намагайтеся зберігати гармонію та уникати непотрібних суперечок. Будьте обережні, коли справа доходить до позичання грошей, оскільки це може спричинити загострення стосунків або їх псування.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!