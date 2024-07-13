Пятибалльная магнитная буря накрыла Землю на выходные: что запрещено делать во время сильного шторма

Неделя заканчивается магнитной бурей красного уровня опасности. В субботу, 13 июля, по Земле будет бить пятибалльный геомагнитный шторм.

Буря также продлится в воскресенье, 14 июля. По данным сервиса Meteoagent, к понедельнику, 15 июля, сила геомагнитных штормов упадет до 3 баллов (зеленый уровень опасности).

График магнитных бурь на июль. Источник: meteoagent.com График магнитных бурь на июль. Источник: meteoagent.com

Магнитные бури – временное усиление магнитного поля Земли, которое может привести к нарушению работы электросистем, систем связи и негативно влиять на самочувствие людей.

Воздействие магнитных бурь на человека:

Головная боль: самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой.

Изменение АД: у некоторых людей магнитные бури могут привести к повышению или снижению АД.

Проблемы со сном могут возникать бессонница, сонливость.

Ухудшение самочувствия и обострение хронических болезней.

Как защититься от магнитных бурь:

Избегайте стресса, поскольку оно может усилить отрицательное воздействие магнитных бурь.

Спите больше: сон помогает организму восстановиться после воздействия магнитных бурь.

Правильно питайтесь: нужно употреблять много овощей и фруктов, пить чистую воду.

Снизьте физические перегрузки.

Витамины группы B и магний могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь. Если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом о возможности приема лекарства во время магнитных бурь.

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