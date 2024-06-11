Пятибалльная магнитная буря будет бить по Земле 11 июня: как подготовиться
Во вторник, 11 июня, Землю накрыла пятибалльная магнитная буря. В настоящее время люди могут испытывать ухудшение самочувствия и головные боли.
По данным сервиса Meteoagent, в дальнейшем метеоштормы должны ненадолго затихнуть.
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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:
- Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.
- Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.
- Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.
- Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.
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