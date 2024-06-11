Пятибалльная магнитная буря будет бить по Земле 11 июня: как подготовиться

Во вторник, 11 июня, Землю накрыла пятибалльная магнитная буря. В настоящее время люди могут испытывать ухудшение самочувствия и головные боли.

По данным сервиса Meteoagent, в дальнейшем метеоштормы должны ненадолго затихнуть.

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

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