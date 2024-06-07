Пять фактов о поцелуях, которые следует знать

Поцелуи – означают любовь и очень доверчивые отношения. Ими люди выражают свои чувства и восхищение к партнеру. Кроме того, поцелуй положительно влияет на организм и самочувствие. UAportal подготовил 5 интересных фактов о поцелуях

Причины

Женщины и мужчины целуются по разным причинам. Первые, чтобы поблагодарить за отношения. Вторые, чтобы получить сексуальное влечение друг к другу.

Поцелуи как проверка

Половина женщин целуются на первом свидании, чтобы проверить намерения партнера и готов ли он к отношениям. В то же время, этот метод также используют мужчины, проверяя таким образом симпатию и тягу партнера.

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Статистика

Около 80% людей на планете поворачивают голову вправо во время поцелуя. Результаты одного из исследований показывают, что более 90% женщин смогли вспомнить первую обувь, которую они купили за собственные деньги. В то же время, только половина из них помнит имя человека, с которым они впервые поцеловались.

Преимущества для здоровья

Поцелуи побуждают выделение гормонов радости и счастья. Они оказывают влияние на самочувствие и снижают уровень стресса. Это оказывает положительное влияние на отношения и здоровье людей.

Более важно для мужчин

Мужчины чаще помнят свой первый поцелуй, чем женщины. Также они чаще запоминают интересные интимные моменты. Однако женский пол лучше помнит о важных датах в отношениях.

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