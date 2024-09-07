Психологическое насилие на работе и в семье: как распознать и методы борьбы

Газлайтинг долгое время не признавали как явление. Ведь если не искать специально, то кажется, что его нет. На самом деле этот вид насилия очень вреден для психики. И чтобы уменьшить последствия идущего в нашу сторону негатива, газлайтинг надо учиться распознавать.

В этой статье разберёмся с понятием, изучим конкретные ситуации на примере отношений на работе и дома. А также подскажем, что делать, если этот вид психологического насилия уже применяют к вам.

Газлайтинг: что это в психологии

Газлайтинг простыми словами — это вид психологического насилия, если хотите — социальный, во многом неосознанный вид паразитизма на уровне взаимоотношений с человеком. Главная задача газлайтера — заставить оппонента начать сомневаться в адекватности своего восприятия окружающего мира через запугивание, обвинения или обесценивающие сравнения.

Разница между газлайтингом и абьюзом в том, что первый вид насилия — скрытый и даже немного деликатный, но от этого он не становится менее разрушительным. Абьюз — это о нарушении личных границ, унижении, жестокости в общении.

Примеры в отношениях

В отношениях газлайтер часто манипулирует другим так, чтобы поставить под сомнение саму способность партнёра думать, вести себя рационально. И даже если люди расстаются, последствия могут напоминать о себе долгое время.

Поэтому очень важно идентифицировать такие отношения как можно раньше, по возможности прекратить их или хотя бы частично дистанцироваться от психологического насилия. Какие есть примеры газлайтинга в отношениях:

1. Партнёр использует ваши страхи.

Вначале очаровывает, чтобы получить ценную информацию, а потом использует её против вас. Такие люди пытаются нащупать ваши самые чувствительные места, а потом внушают, что они в этом намного лучше вас. Делают это до тех пор, пока вы сами не начнёте так думать.

Если у вас проблемы с профессиональной реализацией, психологический насильник сделает это предметом шуток, будет постоянно приводить в пример людей, которые добились хоть немного больших успехов в этом направлении.

Например: "Смотри, даже твоя подруга Лена устроилась на полный рабочий день, а ты только и годишься, что на расклейку объявлений по пятницам".

2. Вас внимательно изучают.

А потом думают и действуют так, как будто знают о ваших мыслях абсолютно всё. Если поставить под сомнение такой подход, начинают убеждать или обвинять во вранье.

В особо тяжелых случаях газлайтер утверждает, что его оппонент обманывает сам себя: "Слушай, ты хоть себе не ври, а? Ну я же точно знаю, что ты хочешь на самом деле!"

3. Искажение нормы.

Когда кто-то пытается убедить вас в нормальности того, что для вас неприемлемо, это считается одним из основных признаков газлайтинга.

Например, ухажёр склоняет к интимной близости, вы объясняете, что ещё не готовы к этому этапу отношений. В ответ вас обзывают ханжой, говорят что секс после N свиданий — это нормально.

4. Вашу адекватность периодически ставят под вопрос.

Газлайтер подвергает вас эмоциональному насилию, но говорит, что остаётся спокойным, а из себя выходите именно вы. Все обвинения обычно подаются под стандартными прикрытиями: паранойя, гиперчувствительность, гормоны, "эти дни".

5. Заставляют сомневаться в себе.

Если кто-то снова и снова повторяет одно и тоже, рано или поздно вы начнете этому верить. Частое повторение даже ложных истин приводит к сомнениям в собственных суждениях.

Итог может быть печален — сторона, которая подвергается насилию, может сдаться, просто разрешить другому человеку думать и принимать решения за себя.

6. Ой, а я забыл!

Газлайтеры часто говорят именно так, если им нужно забыть то, что по какой-то причине им невыгодно помнить. Например, чтобы провернуть очередную манипуляцию, нужно забыть какие контраргументы вы приводили ещё вчера. Уходить от прямого разговора, обещать и не сделать — всё это прямые признаки психологического и эмоционального насилия. Да и с чего вы взяли, что вам кто-нибудь хоть что-нибудь обещал?

7. Газлайтеры часто принуждают лгать.

Например, чтобы очередной раз не ввергать оппонента в состояние вербального или физического насилия, абьюзер попросит взамен пойти на небольшую ложь. Так или иначе, более слабая сторона соглашается на это, потому что уже испытывает достаточно сильный стресс.

8. Если вас принуждают к молчанию — это газлайтинг.

Делиться своими переживаниями естественно. Но если рядом газлайтер, ситуация может измениться достаточно быстро. Слабая сторона избегает разговоров с ним, предпочитает помалкивать о себе, своих переживаниях. Основа такого поведения — травма, вызванная психологическим насилием.

9. Газлайтеры часто вгоняют оппонента в депрессию.

Когда вас постоянно подталкивают к сомнениям в себе и своей адекватности, упасть духом не так уж и сложно. На этом фоне часто появляется чувство утомления и беспомощности. Самое плохое в этой ситуации думать, что проблемы с памятью или паранойя действительно имеют место. Хотя на самом деле всё это существует только в мыслях, как последствия эмоционального насилия.

Примеры на работе

В офисе или, например, на производстве, вы можете столкнуться с попыткой эмоционального насилия от человека, равного вам по статусу, или от сотрудника, который находится в подчинении у равного вам. Вышестоящее начальство крайне редко использует подобные манипуляции, потому что в этом просто нет необходимости. Газлайтинг на работе также имеет особенности. Их мы далее и разберём.

1. После общения с коллегой вы начинаете чувствовать тревогу.

Она может быть разной интенсивности, переходить в страх, даже заканчиваться ощущением лёгкой паранойи, когда все собственные мысли кажутся не совсем адекватными.

Вот эти сомнения в своей адекватности во время общения с коллегой или, например, с чиновником в госструктуре — первый и основной признак газлайтинга.

Например, вам говорят: "Это вы меня такое спрашиваете? Да как вам вообще такое в голову пришло? Вот это вы в ударе сегодня!"

2. Плохое самочувствие.

Если после такой пятиминутки у вас ещё и начинает болеть голова — значит сработал второй признак, вы точно только что пообщались с классическим газлайтером. Конечно, в подобных ситуациях есть и свои полутона. Некоторые идут на эмоциональное насилие осознанно, другие подсознательно.

В первом случае приходится тяжелее, но большинство газлайтеров на работе пытаются всячески завуалировать свою сущность.

7 признаков газлайтинга

Вы будете вооружены, если научитесь видеть условного врага в лицо. Вот семь распространённых фраз, которые психологические насильники говорят своим жертвам. Если вы их слышите — это верный признак того, что говорит их вам газлайтер.

"Я не понимаю, что ты имеешь в виду". На самом деле происходящее точно имело место, но насильник настолько уверен в своих словах, что именно вы начинаете сомневаться в своей правоте, а возможно ещё и попросите прощения за своё поведение. "Ты слишком эмоционально реагируешь на ситуацию". Если вас упрекали в переживаниях из-за пустяков, предлагали смотреть на проблемы проще — это насилие, не позволяйте другому человеку решать за вас. Обесценивание чувств и попытка убедить жертву в совершении ошибки — это ещё одна манипуляция газлайтера. "Всё было совсем не так, тебе, скорее всего, показалось". На самом деле есть, как говорят в Одессе, две большие разницы. Одно дело — рассказать свою версию событий, совсем другое — что ваша точка зрения на происходящее неправдива и неадекватна. "Да ты послушай, что ты говоришь!". Переспорить газлайтера почти невозможно, он всегда перекладывает вину на другого человека, занижает его самооценку. Особенно когда видит, что подобная манипуляция уже была успешной несколько раз. "Ты преувеличиваешь! Поднимаешь бурю в стакане воды". Даже если общаться с газлайтером на работе, он будет стараться обращаться "на ты", потому что такой речевой оборот сильнее влияет на эмоциональное состояние. Всё будет крутиться вокруг проблем, которые создали вы, потому что газлайтер никогда не говорит о себе. "Вообще-то это я должен был обидеться!". Манипуляторы часто ведут себя так, как будто это с ними поступили плохо, пытаются внушить оппоненту чувство вины. При этом вас будут убеждать, что злиться и возмущаться вы не имеете права. "Доверяй мне! Зачем тебе слушать ещё кого-то?", "Не слушай их!", "Я же твой самый близкий человек, прислушайся к моему мнению!" Этот вид газлайтинга считается самым страшным. Он нужен для того, чтобы убрать из вашего окружения всех, кто может помочь посмотреть на ситуацию объективно. Манипулятор искренне считает, что доверия достоин лишь он, хотя на самом деле всё совсем наоборот.

Как бороться с газлайтингом

Лучше всего полностью прекратить отношения с газлайтером. Если не получается, есть и другие варианты. Например, перехватить инициативу, не давать себя в обиду, стоять на своём или обратиться за помощью к психологу. Как всё это сделать правильно, рассказываем ниже.

Прервите отношения

Это самый эффективный способ борьбы с газлайтингом. Касается всех ситуаций: отношений в паре, на работе, ситуаций в школе и в социальных сетях. Нет ничего страшного в том, что вы принимаете решение уйти, а не бороться и ставить человека на место.

Перехватите инициативу

Покажите, что это именно вам навязывают свое мнение. Сошлитесь на третью сторону, по рекомендации которой вы решили действовать вразрез с мнением манипулятора.

Не позволяйте себя обижать

Это как раз тот случай, когда обороняться можно и нужно. Называйте вещи своими именами: "Ты оскорбляешь, обижаешь, нападаешь или манипулируешь мной! Меня это не устраивает". Конечно, в этой ситуации очень важно держать себя в руках, желательно практиковать оборонительную тактику в споре с равным себе по статусу человеком.

Не отступайте от своих позиций

Не сдавайте назад, если для вас это действительно важно. Цель может быть любой: написать книгу, пойти на фитнес, окончить курсы массажа или съездить за границу. Будьте готовы защищать своё право на мечту, на воплощение её в жизнь.

Тратьте на газлайтера меньше энергии

Берегите нервы и силы. Чем чаще вы вступаете в пререкания с манипулятором, тем больше энергии он высасывает из вас. Попробуйте игнорировать насильника, как можно меньше реагировать на любые выпады в свою сторону.

Держите дистанцию

Сведите к минимуму все контакты. Газлайтер будет идти на сближение всеми доступными способами. Например, начнёт называть на "ты", попытается вторгнуться в личное пространство в физическом смысле. Например, подойти и похлопать по плечу. Ваша задача максимально корректно пресекать все эти попытки сближения.

Обратитесь к психологу

Это важно, если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно. Эту практику применяют многие популярные блогеры, которым бывает трудно справиться с нападками хейтеров и других недоброжелателей. Случайный друг, родственник или коллега, который тоже может оказаться немного газлайтером, вряд ли выручит в сложившейся ситуации.

Не миритесь с ролью жертвы

Выходите из этого образа. Иногда это нужно сделать через силу. Позвольте себе разозлиться или как-то по-другому негативно отреагируйте на газлайтинг: топните ногой, ударьте кулаком по столу или повысьте, наконец, голос. И вам станет легче, а протрезвевший манипулятор, скорее всего, затаится хоть на какое-то время.

Заручитесь поддержкой

Друзей, родственников и знакомых, которые действительно способны на это. Послушайте, как они мотивируют вас, вдохновитесь искренней верой в свои силы со стороны, ничего не бойтесь.

К сожалению, манипуляторы среди нас. Но теперь вы знаете, как свести к минимуму негативные последствия от общения с ними. Скорее всего, выработка защитных навыков займёт какое-то время.

Чтобы не забыть, как бороться с газлайтерами, добавьте эту статью в закладки и освежайте в памяти отрывки, которые подходят под ваш случай, каждый раз когда чувствуете дискомфорт или психологическое давление в разговоре с другим человеком.

Ну и конечно, старайтесь не применять газлайтинг по отношению к другим людям, если заметили за собой что-то подобное. Грамотное использование техник убеждения и влияния работает несоизмеримо лучше и не травмирует окружающих.