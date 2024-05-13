Провоцирует бессонницу и другие неприятные последствия для организма: что будет, если исключить соль из рациона

Хотя мы часто слышим о вреде соли, важно не бросаться в крайности. Полный отказ от нее или ее резкое ограничение может иметь не менее негативные последствия для организма. Одним из первых, на что влияет дефицит соли, есть сон. В некоторых случаях он может даже привести к бессоннице. Об этом пишет Радиотрек.

Натрий – это необходимый для организма элемент. Когда его уровень падает, надпочечники начинают усиленно вырабатывать адреналин, чтобы удержать натрий в теле. Это, в свою очередь, возбуждает нервную систему и делает засыпание сложным. "Могут возникнуть проблемы со сном", – предостерегают врачи. Еще одним следствием дефицита натрия могут стать проблемы с мочеиспусканием, также негативно влияющие на сон.

"Люди с низким уровнем натрия в организме чаще просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет", – объясняет врач.

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Итак, как же употреблять соль с умом?

Следуйте рекомендованной суточной норме: 5 граммов (примерно одна чайная ложка) для взрослых.

5 граммов (примерно одна чайная ложка) для взрослых. Обратите внимание на скрытую соль: она содержится во многих processed foods, таких как колбасы, консервы, соусы и т.д.

она содержится во многих processed foods, таких как колбасы, консервы, соусы и т.д. Выбирайте продукты с низким содержанием натрия: читайте этикетки и сравните состав разных продуктов.

читайте этикетки и сравните состав разных продуктов. Заменяйте соль травами и специями: это поможет вам снизить потребление натрия и одновременно сделать ваши блюда более ароматными.

это поможет вам снизить потребление натрия и одновременно сделать ваши блюда более ароматными. Слушайте свой организм: если вы чувствуете слабость, головокружение или мышечные спазмы, это может являться признаком того, что вы употребляете слишком мало соли.

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