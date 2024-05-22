Простой рецепт самых вкусных домашних наггетсов

Приготовил для вас простой рецепт вкуснейших домашних наггетсов.

Почему вкуснейших? Потому что готовить их нужно на минеральной газировке.

Ингредиенты:

• Куриное филе – 2 шт;

• Яйца – 2 шт;

• Вода газированная – 300 мл;

• Мука – 150 г + 100 г;

• Перец острый черный – 1 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• перец черный острый ½ ч.л;

• Крахмал кукурузный - 30 г;

• Перец острый красный – ½ ч.л;

• Масло для фритюра – 0,7 л.

Приготовление:

1. 150 г муки, соль, черный и красный перец, яйца и минералку смешать до однородности.

2. 100 г муки, крахмал и перец смешать в отдельном сосуде.

3. Филе нарезать на небольшие куски, погрузить в яичную массу, а затем в сухую муку.

4. Жарить во фритюре до золотистой корочки.

Это очень вкусно.