Прошлое возвращается: какая проблема ждет человечество в 2038 году

Хотя сегодня многие могут и не помнить, в 1999 году у людей была большая тревога из-за прихода 2000 года. Главный страх заключался в том, что при переходе от 99 до 00 компьютеры не смогут правильно обработать новую дату и она будет отображаться как 1900 год.

Это могло привести к тому, что компьютеризированные системы перестанут работать, а вместе с этим может произойти глобальная катастрофа. Однако, как оказалось, Новый год 2000 года прошел спокойно, благодаря большой подготовительной работе, направленной на избегание такого сценария, пишет IFL Science.

19 января 2038 года, по прогнозам, компьютеры могут снова столкнуться с проблемой – это день, когда время, которого хватит только к этому моменту, истечет. Это касается систем, которые используют 32-битное Unix-время, а таковых большинство.

"32-битное целое число может сохранять значение только в пределах от -2147483648 до 2147483647", – объясняет компания по кибербезопасности Tanium. Это означает, что максимальная временная метка для таких систем составляет 2147483647, что соответствует 19 января 2038, 03:14:07 по всемирному координированному времени (UTC).

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Эти числа не случайны: хотя для человека 2147483648 может выглядеть как обычное число, для компьютера, работающего в двоичной системе, это огромный рубеж – момент, когда счетчик достигнет значения 100 000 000 000 000 000 000 000 число, поэтому она сделает единственное, что возможно – сбросит счетчик.

"Когда временная метка переполняется, она становится отрицательной, что приводит к ошибкам в датах и времени. Например, для времени 03:14:08 20 января 2038 года в Unix-времени метка составляет 2147483648. Поскольку это значение недопустимо 45:52 UTC. Это и есть суть проблемы 2038 года", – объясняют в компании.

Несмотря на все предыдущие волнения, можно надеяться, что на этот раз все человечество предусмотрело. Проблема с 2038 годом известна уже с 2006 года, когда подобная ошибка затронула веб-сервер AOL. Собственно, решение этой проблемы достаточно просто и очевидно – переход на 64-битные системы.

В 64-битных системах достаточно места для хранения временных значений на миллиарды лет вперед, даже если применять высокоточное (наносекундное) время.

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Но многие базы данных, включая реляционные и NoSQL, все еще используют 32-битное время. Программы, написанные на языках, основанных на C, таких как C++ и PHP, также подвергаются риску. Уязвимыми могут быть устройства, работающие на Windows, Linux, Android и iOS, а также медицинские аппараты, промышленные системы управления на электростанциях и транспорте, автомобили с бортовыми компьютерами, маршрутизаторы и т.д.

Это может привести к серьезным последствиям.

"Точно оценить нашу готовность сложно. Новые операционные системы уже поддерживают 64-битное время, но основная проблема заключается в имеющихся системах. Переход от 32-битных к 64-битным значениям времени для операционных систем не так прост", – говорится в материале.

Проще говоря, переход на 64-битное время может привести к хаосу. Хотя современные компьютерные системы будут обновлены до 2038 года, основная проблема будет заключаться в старых необновляемых программах.

Даже если прибегнуть к обновлению всех 32-битных систем, нужно учесть и исследовать вторичные эффекты от таких масштабных изменений, чтобы избежать новых проблем.

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