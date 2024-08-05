Продукты, которые предотвратят морщины и улучшат состояние кожи

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Профессионально составленный рацион поможет вам сэкономить на ботоксе! Если вы включите в рацион эти продукты, калорий они не добавят, а состояние кожи улучшат и предотвратят морщины.

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1. Риба та рослинні олії.

Поліненасичені жирні кислоти: омега-3 і омега-6. Без них нікуди! Хоч би раз на тиждень їжте рибу — скумбрію, лосось, тунець, сардини чи тріску. З продуктів рослинного походження обирайте - гарбузове насіння, шпинат і рослинні олії, особливо мигдалеву та лляну.

2. Горіхи

Це продукт вічної молодості, оскільки вони містять коензим Q10, і вітамін Е, саме вони прискорюють процеси регенерації та живлення клітин шкіри. Для шкіри обличчя цілком вистачить 30 г мигдалю, кешью, фундуку або волоських горіхів тричі на тиждень.

3. Зелень та цитрусові

Найкращий стимулятор колагену – це вітамін С. Де його взяти, ви точно знаєте, але про всяк випадок нагадаю: цитрусові, ківі, шипшина, чорна смородина, червоний перець, обліпиха та петрушка.

4. Червоні та помаранчеві овочі та фрукти.

Морква, перець, помідори, гарбуз, абрикоси - у цих продуктах велика кількість бета-каротину - антиоксиданту, який відповідає за оновлення клітин шкіри. До речі, ретинол, що входить до складу багатьох антиейдж-кремів, він же вітамін А, утворюється в нашому організмі саме з каротину.

Тож їжте, і будьте красивими!