Примеры офисных обедов, от которых не толстеют
Чтобы такое съесть, чтобы похудеть? Ну или хотя бы не поправиться? Ловите подборку 5-ти полезных обедов, от которых вы точно не растолстеете и которые к тому же можно брать с собой в офис. Ведь если дома легко придерживаться здорового питания, от которого не отложатся лишние сантиметры на боках, то в офисе сделать это намного тяжелее. Выход один – предварительно готовьте обед с собой.
Запеченные овощи
Любые овощи насыщают организм полезными витаминами и минералами, а клетчатка в них содержащаяся улучшает работу пищеварительной системы. Поэтому свежие овощные салаты с зеленью никто не отменял, по возможности дополняйте ими наши обеды. А вот в качестве основного блюда отлично подойдут овощи, запеченные в духовке или на гриле. Приготовленные таким образом они практически не потеряют своих полезных свойств.
Рецепт
Вам понадобится:
- 500 г свеклы
- 500 г моркови
- 500 г помидоров черри
Для заправки:
- 1 ч. л. тмина
- 1 ч. л. семян кориандра
- 6-8 ст. л. оливкового масла
- 2-3 ч. л. бальзамического уксуса
- морская соль
- черный перец
Для приготовления заправки: тмин, соль, перец и кориандр потолочь, добавить оливковое масло и бальзамический уксус.
Помытые и почищенные морковь и свеклу "искупать" в заправке, положить на противень и поставить на 20 минут в духовку. Затем перевернуть овощи и добавить к ним помидоры. Запекать еще 15-20 минут.
Суп из зеленого горошка
Зеленый горошек – кладезь полезных микроэлементов (магний, фосфор, железо, калий, йод и кальций), витаминов (группа В, витамины РР и С) и легкоусвояемых белков. Надеюсь вы успели заморозить горошек на зиму?
Рецепт
Вам понадобится:
- 300 г замороженного зеленого горошка
- 1 лук-шалот (он более нежный)
- 500 мл овощного бульона
- мята
- растительное масло
- сметана или йогурт
Лук измельчить и потушить в небольшом количестве растительного масла. Добавить горошек и немного мяты, залить все горячим овощным бульоном. Довести до кипения и немного поварить на медленном огне пока горошек не станет мягким (не переваривать). Остудить 2/3 супа и взбить в блендере, а затем соединить с оставшимся супом. Можно добавить сметану или йогурт и украсить листочками мяты.
Форель с овощами
Форель, пожалуй, лучшая рыба для тех, кто следит за фигурой. Она малокалорийна (всего 88 ккал на 100 г), при этом с одной порцией вы насытите организм большим количеством полезных и питательных веществ. Форель богата Омега-3, витаминами А, D и B12, аминокислотами, а также минералами: фосфор, йод, цинк, калий и другие.
Рецепт
Вам понадобится:
- 500 г филе форели
- 500 г зеленой стручковой фасоли
- 300 г помидоров-черри
- 100 г оливок
- сок половины лимона
- 1 пучок базилика
- 3-4 ст. л. оливкового масла
- морская соль
- черный перец
Фасоль варить 5-7 минут, затем слить воду и соединить фасоль с нарезанными помидорами и оливками без косточек. Растереть листья базилика, перец, соль и оливковое масло и полить этой смесью овощи.
Форель нарезать на куски 5-7 см шириной и посолить.
Противень смазать оливковым маслом и уложить рядами куски форели и овощи. Форель сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Запекать 10-12 минут в разогретой духовке.
Цельнозерновая паста с томатным соусом
Для тех, кто обожает пасту, но боится поправиться выход один – паста из цельнозерновой муки. Она содержит медленные углеводы, которые расщепляются постепенно и долго насыщают организм. Плюс такая паста сохраняет в себе минеральные вещества, сложные углеводы, железо и большое количество витаминов группы В.
Рецепт
Вам понадобится:
- 500 г спагетти
- 1 пучок базилика
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 кг помидоров
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- морская соль
- черный перец
- пармезан
Измельчить лук, чеснок и базилик. Помидоры почистить и нарезать маленькими кубиками. В разогретом масле около 7 минут жарить лук, затем положить чеснок и базилик, через пару минут добавить помидоры и уксус. Приправить все специями и готовить 15 минут, помешивая.
В это время отварить спагетти и выложить в томатный соус, хорошо перемешать.
Готовую пасту посыпать пармезаном.
Киноа с зеленью
Киноа - один из ценнейших злаков. В его составе до 20% белка, который легко усваивается, что делает киноа незаменимым продуктом для детей, вегетарианцев, беременных и спортсменов. Плюс киноа богат различными витаминами и минералами.
Рецепт
Вам понадобится:
- 500 г тыквы
- 100 г стручковой фасоли
- 2-3 ст. л. киноа
- Зелень
Порезать тыкву кубиками и протушить вместе с фасолью 15-20 минут. Добавить к ним киноа и залить водой (она должна покрыть все). Протушить блюдо еще 15 минут и украсить зеленью.