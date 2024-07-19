Українська
Общество

Примеры офисных обедов, от которых не толстеют

Ольга Фомина

Примеры офисных обедов, от которых не толстеют
Примеры офисных обедов, от которых не толстеют

Чтобы такое съесть, чтобы похудеть? Ну или хотя бы не поправиться? Ловите подборку 5-ти полезных обедов, от которых вы точно не растолстеете и которые к тому же можно брать с собой в офис. Ведь если дома легко придерживаться здорового питания, от которого не отложатся лишние сантиметры на боках, то в офисе сделать это намного тяжелее. Выход один – предварительно готовьте обед с собой.

Запеченные овощи

Любые овощи насыщают организм полезными витаминами и минералами, а клетчатка в них содержащаяся улучшает работу пищеварительной системы. Поэтому свежие овощные салаты с зеленью никто не отменял, по возможности дополняйте ими наши обеды. А вот в качестве основного блюда отлично подойдут овощи, запеченные в духовке или на гриле. Приготовленные таким образом они практически не потеряют своих полезных свойств.

Рецепт

Вам понадобится:

  • 500 г свеклы
  • 500 г моркови
  • 500 г помидоров черри

Для заправки:

  • 1 ч. л. тмина
  • 1 ч. л. семян кориандра
  • 6-8 ст. л. оливкового масла
  • 2-3 ч. л. бальзамического уксуса
  • морская соль
  • черный перец

Для приготовления заправки: тмин, соль, перец и кориандр потолочь, добавить оливковое масло и бальзамический уксус.

Помытые и почищенные морковь и свеклу "искупать" в заправке, положить на противень и поставить на 20 минут в духовку. Затем перевернуть овощи и добавить к ним помидоры. Запекать еще 15-20 минут.

Суп из зеленого горошка

Зеленый горошек – кладезь полезных микроэлементов (магний, фосфор, железо, калий, йод и кальций), витаминов (группа В, витамины РР и С) и легкоусвояемых белков. Надеюсь вы успели заморозить горошек на зиму?

Рецепт

Вам понадобится:

  • 300 г замороженного зеленого горошка
  • 1 лук-шалот (он более нежный)
  • 500 мл овощного бульона
  • мята
  • растительное масло
  • сметана или йогурт

Лук измельчить и потушить в небольшом количестве растительного масла. Добавить горошек и немного мяты, залить все горячим овощным бульоном. Довести до кипения и немного поварить на медленном огне пока горошек не станет мягким (не переваривать). Остудить 2/3 супа и взбить в блендере, а затем соединить с оставшимся супом. Можно добавить сметану или йогурт и украсить листочками мяты.

Форель с овощами

Форель, пожалуй, лучшая рыба для тех, кто следит за фигурой. Она малокалорийна (всего 88 ккал на 100 г), при этом с одной порцией вы насытите организм большим количеством полезных и питательных веществ. Форель богата Омега-3, витаминами А, D и B12, аминокислотами, а также минералами: фосфор, йод, цинк, калий и другие.

Рецепт

Вам понадобится:

  • 500 г филе форели
  • 500 г зеленой стручковой фасоли
  • 300 г помидоров-черри
  • 100 г оливок
  • сок половины лимона
  • 1 пучок базилика
  • 3-4 ст. л. оливкового масла
  • морская соль
  • черный перец

Фасоль варить 5-7 минут, затем слить воду и соединить фасоль с нарезанными помидорами и оливками без косточек. Растереть листья базилика, перец, соль и оливковое масло и полить этой смесью овощи.

Форель нарезать на куски 5-7 см шириной и посолить.

Противень смазать оливковым маслом и уложить рядами куски форели и овощи. Форель сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Запекать 10-12 минут в разогретой духовке.

Цельнозерновая паста с томатным соусом

Для тех, кто обожает пасту, но боится поправиться выход один – паста из цельнозерновой муки. Она содержит медленные углеводы, которые расщепляются постепенно и долго насыщают организм. Плюс такая паста сохраняет в себе минеральные вещества, сложные углеводы, железо и большое количество витаминов группы В.

Рецепт

Вам понадобится:

  • 500 г спагетти
  • 1 пучок базилика
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 кг помидоров
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • морская соль
  • черный перец
  • пармезан

Измельчить лук, чеснок и базилик. Помидоры почистить и нарезать маленькими кубиками. В разогретом масле около 7 минут жарить лук, затем положить чеснок и базилик, через пару минут добавить помидоры и уксус. Приправить все специями и готовить 15 минут, помешивая.

В это время отварить спагетти и выложить в томатный соус, хорошо перемешать.

Готовую пасту посыпать пармезаном.

Киноа с зеленью

Киноа - один из ценнейших злаков. В его составе до 20% белка, который легко усваивается, что делает киноа незаменимым продуктом для детей, вегетарианцев, беременных и спортсменов. Плюс киноа богат различными витаминами и минералами.

Рецепт

Вам понадобится:

  • 500 г тыквы
  • 100 г стручковой фасоли
  • 2-3 ст. л. киноа
  • Зелень

Порезать тыкву кубиками и протушить вместе с фасолью 15-20 минут. Добавить к ним киноа и залить водой (она должна покрыть все). Протушить блюдо еще 15 минут и украсить зеленью.

ПохудениеДиетаЗдоровьеБлоги