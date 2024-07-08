Причина, по которой всегда нет денег

Причина выгорания и отсутствия денег.

И по этой причине ты:

скатываешься в трудоголизм или не можешь совсем найти себя в профессии

живешь от выгорания до восстановления;

упираешься в финансовый потолок.

И эта причина заключается в эмоциональном состоянии и фокусе на самочувствии, настроения, которых просто НЕТ!

Работа в легкости, как и деньги, выходят из ресурсного состояния, когда ты прекрасно чувствуешь себя, следишь за балансом, за настроением, и фокусируешься сначала на себе и только потом на работе.

НО! Работа в легкости возможна, когда у тебя есть любимое дело, когда ты кайфуешь от того, чем занимаешься.

Если сейчас нет возможности сменить работу, то попробуй хотя бы уделять полностью выходные себе, составь список дел, которые наполняют тебя энергией, заботься о себе.

И будет вообще круто, если ты регулярно будешь смещать фокус на себя и свое состояние.