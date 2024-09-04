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Правильные ингредиенты для полезных бутербродов

Светлана Фус

Правильные ингредиенты для полезных бутербродов
Правильные ингредиенты для полезных бутербродов

Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты:

1. Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.

2. Добавляем важный компонент – мясо, рыбу или птицу. Рекомендую в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.

3. Никаких соусов и майонеза! Специальные соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или чуть-чуть горчицы.

4. Не забываем о зелени и овощах – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.

5. Для вкуса можно положить пряную зелень. В меру.

В таком виде питательный бутерброд может являться вариантом перекуса.

Не рекомендую есть бутерброды на ночь.

Источник:facebook.com

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