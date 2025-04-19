Правда о Римской империи: новые находки в Судане ставят под сомнение старые представления

Недавние археологические раскопки в Судане показали, что даже Римская империя, несмотря на свое величие, имела ограничения в военной силе, хотя сами римляне не желали этого признавать. Римская армия сообщила об уничтожении древнего города, принадлежавшего врагам империи, но оказалось, что все было совсем иначе.

Об этом говорится в статье New Scientist. После смерти Клеопатры в 30 году до н. Египет стал частью Римской империи, однако римский Египет оказался слаб. Его южные границы постоянно подвергались нападениям со стороны армии Куша – царства, располагавшегося на территории современного северного Судана.

Первый римский император Октавиан Август требовал от своей армии в Египте продемонстрировать силу в ответ на набеги. Древние источники утверждают, что эта кампания была успешной. Летописец Страбон упоминал, что римляне прорвались глубоко в царства Куш и атаковали важный город Напату в 23 году до н.

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Теперь территория, где находится Напата, является частью археологического комплекса, где проводятся раскопки. Недавно археологи обнаружили остатки с конца последних веков до н.э.

"Мы ожидали увидеть следы разрушений, но даже в самом большом здании - Храме Амона в Напате - не было обнаружено никаких признаков пожара",– отмечает Джефф Эмберлинг из Мичиганского университета.

Не нашли также доказательств боев, таких как остатки оружия или разрушенные здания. Возникла проблема: почему Напата избежала разрушений?

Археологи предполагают, что римские войска преодолели несколько сотен километров по пустыне, чтобы добраться до Напаты. Возможно, римляне сочли город недостаточно важным и решили приписать ему уничтожение, не совершив фактической атаки.

"Невозможно считать, что все отчеты о римских походах соответствовали реальности. По идее, сообщения об уничтожении Напаты были значительно преувеличены для римской аудитории", – комментирует один из участников раскопок, Дэвид Меттингли.

Такое вранье было рискованным, но, вероятно, римляне в Египте были уверены, что император, находясь тысячи километров от них, никогда не узнает правду.

Однако несколько лет спустя, после "победы" римлян, кушать под предводительством царицы Аманиренас снова угрожали южному Египту. В этот раз римляне выбрали мир и подписали выгодный договор, давший кушитам почти все, что они хотели.

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