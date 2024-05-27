Поведение кота может предупредить владельца об опасности или болезни: народные приметы

В древности существовало верование, что коты обладают способностью изгонять из жилья злые силы, особенно если они поселились в доме до его владельцев.

Люди наблюдали за тем, где кот ложится отдыхать и ставили там кровать или диван. Примета заключалась в том, что кошачьи любимые места полны положительной энергией, пишет UAportal.

Также коты могут указать на наличие потусторонних сил в вашем доме. Если они начинают вести себя тревожно, атакуют невидимых противников, прыгают на стены, это может быть попыткой очистить пространство от темных сил с помощью своей энергии.

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В случае, когда злые силы сопротивляются, кот может пытаться изгнать их, принимая удар на себя.

Если вы замечаете, что ваш любимец стал более напряженным, апатичным и уставшим, возможно, он взял на себя вашу беду.

Чтобы помочь своему пушистому другу, можно прочитать в доме молитву и расставить полынь, которая известна своей способностью отгонять злые силы.

Особое внимание на поведение кошки следует обратить, если в доме есть больные. Например, если кошка постоянно ложится на определенное место на теле человека, это может быть знаком, что на эти органы надо обратить особое внимание.

Когда кот прыгает на кровать к больному и начинает громко мурлыкать, это может означать, что выздоровление не за горами. Однако, если кот нервный и постоянно мяукает у кровати больного, это может свидетельствовать о том, что о выздоровлении пока рано думать.

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Если кошка внезапно покидает дом, а состояние больного улучшается, это может означать, что она взяла на себя болезнь.

Согласно народным верованиям, кошки, которые прибились к дому, приносят счастье и отводят разную беду. Тех, кто будет отгонять таких кошек от дома, ждет семь лет несчастья, а те, кто принимает бездомное животное, привлекают в свой дом удачу и благополучие на многие годы.

Котов не следует обижать или вредить им. Считается, что утопление котят приводит к несчастьям в семье на семь последующих поколений, в частности к потопам и насильственным смертям.

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