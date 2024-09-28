Помидорная тарта: что приготовить из помидоров

Если не знаете, куда девать помидоры, скорее готовьте это блюдо.

Ингредиенты:

- помидоры – 3-4 шт.

- Фета – 80 г.

- Соус Песто – 80 г.

- тесто слоеное - 500 г.

- оливковое масло

- соль

- перец

- базилик

Способ приготовления:

1. Томаты нарезать слайсами.

2. На лист пергамента выложить томаты.

3. Сверху выложить измельченную фелату.

4. Раскатать тесто и смазать соусом Песто.

5. Выложить тесто сверху на томаты. Смочите водой.

6. Запекать при 180-190° в течение 15-20 минут до румяной корочки.

7. Охлажденную торту перевернуть и подавать.