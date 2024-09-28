Помидорная тарта: что приготовить из помидоров
Если не знаете, куда девать помидоры, скорее готовьте это блюдо.
Ингредиенты:
- помидоры – 3-4 шт.
- Фета – 80 г.
- Соус Песто – 80 г.
- тесто слоеное - 500 г.
- оливковое масло
- соль
- перец
- базилик
Способ приготовления:
1. Томаты нарезать слайсами.
2. На лист пергамента выложить томаты.
3. Сверху выложить измельченную фелату.
4. Раскатать тесто и смазать соусом Песто.
5. Выложить тесто сверху на томаты. Смочите водой.
6. Запекать при 180-190° в течение 15-20 минут до румяной корочки.
7. Охлажденную торту перевернуть и подавать.