Помідорна тарта: що приготувати з помідорів

Якщо не знаєте, куди дівати помідори, швидше готуйте цю страву.

Інгредієнти:

- Помідори - 3-4 шт.

- Фета - 80 г.

- Соус Песто - 80 г.

- Тісто листкове - 500 г.

- Оливкова олія

- Сіль

- Перець

- Базилік

Спосіб приготування:

1. Томати нарізати слайсами.

2. На лист пергаменту викласти томати.

3. Зверху викласти подрібнену фелату.

4. Розкачати тісто та намастити соусом Песто.

5. Викласти тісто зверху на томати. Змочити водою.

6. Запікати при 180-190° протягом 15-20 хвилин до румяноі скоринки.

7. Охолоджену тарту перевертнути та подавати.