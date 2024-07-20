Полезный крем-суп из кабачков: как приготовить

Друзья, сегодня мы с вами приготовим полезное и вкусное блюдо - КРЕМ-СУП ИЗ КАБАЧКОВ. Этот суп обожают как взрослые, так и дети. Обязательно приготовьте для своей семьи.

Крем-суп из кабачков

300 г лука (2 шт.)

150 г моркови (1 шт.)

300 г картофеля (3 шт.)

1 кг кабачков (4 шт.)

3 зубчика чеснока

150 г плавленого сыра

растительное масло и сливочное масло (для жарки)

соль (по вкусу)

петрушка

Приготовим крем-суп из кабачков:

Нарезаем мелко лук и чеснок.

Морковь нарезаем или натираем на терке.

Очищаем кабачки, картофель и нарезаем небольшими кусочками.

На смеси растительного масла и сливочного масла жарим лук и чеснок.

Когда лук станет прозрачным и немного золотистым, добавляем морковь, картофель, кабачки.

Заливаем воду, чтобы она почти покрыла овощи. Солим.

Накрываем крышкой и оставляем медленном огне на 30 минут.

Добавляем натертый сыр. Перемешиваем и оставляем медленном огне еще на 5 минут.

Пробиваем крем-суп погружным блендером до однородной консистенции.

На этом этапе доводим крем-суп по вкусу, при необходимости добавляем соль.

Крем-суп можно подавать с сухариками, обжаренным беконом и петрушкой.

Приятного аппетита!