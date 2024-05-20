Похожи на пришельцев: ученые обнаружили новый вид растений (фото)

Ученые из Университета Кобе в Японии объявили о сенсационном открытии нового рода биолюминесцентных грибных растений, известных как "сказочные фонарики". Это первое открытие нового рода этих необычных растений в Японии почти за 100 лет.

"Сказочные фонарики" - это белые растения, которые не фотосинтезируют, а получают энергию от грибов. Их биолюминесцентное сияние можно увидеть только ночью, что делает их похожими на маленькие фонарики, мерцающие на лесной подстилке. Их трудно найти, потому что они проводят большую часть своей жизни под опавшей листвой, выставляя наружу только свои цветы на короткое время, пишет IFLScience.

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Новый род "сказочных фонариков" был назван "Mujina-no-shokudai", что в переводе с японского языка означает "барсучий подсвечник". Он отличается от других родов "сказочных фонариков" уникальными характеристиками, такими как форма цветка и способ присоединения к грибковому мицелию. Латинское название нового рода – Relictithismia kimotsukiensis, что можно перевести как "реликт Thismia Кимоцуки", где Кимоцуки – это префектура в Японии, где было сделано открытие.

Relictithismia kimotsukiensis. Источник: Tagane Shuichiro Relictithismia kimotsukiensis. Источник: Tagane Shuichiro

Relictithismia kimotsukiensis. Источник: Tagane Shuichiro Relictithismia kimotsukiensis. Источник: Tagane Shuichiro

Relictithismia kimotsukiensis. Источник: Tagane Shuichiro Relictithismia kimotsukiensis. Источник: Tagane Shuichiro

Исследование, описывающее новое открытие, опубликовано в Journal of Plant Research. Авторами исследования являются Суэтсугу Кендзи, всемирно известный эксперт по нефотосинтетическим растениям, и другие ботаники из Университета Кобе.

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