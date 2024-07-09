Подчеркнет женственность и совершенство в зрелом возрасте: новая омолаживающая стрижка для женщин 50+ (фото)

Чтобы подчеркнуть женственность и красоту в зрелом возрасте, стилисты советуют выбирать соответствующую прическу. Это поможет без дорогостоящих процедур придать вам более молодой и свежий вид.

Команда UAportal расскажет, какая новая модная прическа для женщин старше 50 лет может омолодить на несколько десятков лет.

Текстурированные пикси

Новая омолаживающая стрижка для женщин за 50. Источник: pixabay Новая омолаживающая стрижка для женщин за 50. Источник: pixabay

На сегодня эта прическа является одной из самых популярных омолаживающих вариантов для женщин зрелого возраста. Пикси имеет много вариаций, однако сейчас на вершине популярности находится текстурированная многослойная стрижка, что совсем неудивительно, ведь она отвечает многим потребностям. Текстурированная пикси корректирует овал лица, делает скулы более изящными, а взгляд – выразительным, добавляет объема и визуальной густоты даже очень тонким волосам. К тому же эта стрижка не требует сложной укладки и хорошо отрастает, так что не придется часто посещать своего парикмахера.

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Эта прическа станет идеальным выбором для женщин, стремящихся усовершенствовать свой образ, сделав его элегантным и в то же время игривым.

Какие преимущества стрижки текстурированная пикси

Нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50 Нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50

Заметное омоложение. Текстурированная пикси визуально омолаживает на 15-20 лет, что является приятным бонусом к обновленному образу.

Корректирующий эффект. Эта стрижка подходит для обладательниц круглого и квадратного лица, поскольку устраняет лишний вес в нижней части лица, акцентируя внимание на скулах.

Увеличение объема. Благодаря многослойности текстурированная пикси придает объем даже очень тонким и слабым волосам, превращая их в густую шевелюру. Поэтому ее стоит попробовать всем, у кого ослабленные волосы.

Легкость в уходе. После мытья волосы автоматически укладываются благодаря градуированным прядям.

Живость и игривость. В этой стрижке волосы двигаются во время ходьбы, придавая женщинам зрелого возраста очаровательную легкость, как в 20 лет.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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