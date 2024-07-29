Почти 13 000 лет назад: ученые подтвердили падение кометы, изменившее ход истории Земли

Исследователи подтвердили существование так называемой гипотезы удара позднего Дриаса, утверждающей, что примерно 12800 лет назад комета взорвалась в атмосфере Земли, повлекшие глобальное похолодание.

По информации Forbes, новые данные были найдены в трех разных локациях – в штатах Нью-Джерси, Мэриленд и Южная Каролина. Выявленные материалы, такие как платина, вулканическое стекло и кварц, подвергшийся ударному разрушению, свидетельствуют об огромной энергии и высоких температурах, характерных для взрыва кометы в атмосфере, аналогичные последствиям взрывов ядерного оружия.

Исследование, проведенное командой ученых под руководством Джеймса Кеннетта, профессора из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, выявило, что параметры давления и температуры, зафиксированные во время изучаемых событий, не соответствуют тем, что обычно наблюдаются при масштабных ударах, формирующих кратеры. Они больше похожи на те, что характерны для атмосферных взрывов, которые приземляются без создания значительных кратеров.

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Существует гипотеза, что большой пожар, вызванный взрывом кометы, мог стать причиной гибели крупных животных Северной Америки, таких как мамонты и гигантские ленивцы.

По предположениям ученых, комета диаметром примерно 100 километров рассыпалась на множество частиц, что могло привести к образованию слоя осадочных отложений, охватывающего значительную часть Северного полушария. Этот слой содержит элементы, типичные для космических ударов, включая иридий, платину, расплавленные стекла и наноалмазы.

Одним из самых знаменитых космических событий является Тунгусский взрыв 1908, когда взрывная волна, вызванная астероидом или фрагментом кометы размером около 40 метров, произошла на высоте около 120 километров над Сибирью, уничтожив 2150 квадратных километров леса.

Ученые также считают, что это не единственное событие, когда взрыв астероида или кометы оказал значительное влияние на климат и биоразнообразие нашей планеты.

Напомним, ранее мы рассказывали, что НАСА зафиксировало редкое явление.

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