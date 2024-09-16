Почему важно правильно выражать свои эмоции

В романе "Есть, молиться, любить" (Э. Гилберт) есть такая фраза: "Мы то, что мы думаем. Наши эмоции — рабы наших мыслей, а мы, в свою очередь, рабы эмоций".

Эмоциональная природа человека развивалась параллельно с другими эволюционными процессами, и сегодня мы можем идентифицировать более 100 оттенков чувств. Но мало их просто различать, нужно уметь правильно выражать, поскольку именно эмоции закладывают основу любых межличностных отношений, а также напрямую влияют на самоощущение человека.

Почему вредно сдерживать свои эмоции и как их проявлять — читайте в нашей статье.

Знакомство со своими эмоциями

Чтобы осознанно выражать свои чувства, нужно для начала понять их, то есть четко обозначить. Иначе каша будет у вас не только в голове, но и в словах, поведении.

✓ Признавайте эмоции. Не стыдитесь их, не отвергайте. Помните о том, что вы имеете право на любую из эмоций.

✓ Обозначьте эмоцию. Буквально ощупайте ее в мыслях. Как только что-то почувствовали, сразу скажите себе: "Я злюсь/радуюсь/стесняюсь".

✓ Проследите, как ваше тело реагирует на эмоцию. Оно легко выдаст ваши чувства, даже если вы будете стараться сохранить внешнее спокойствие. Учащенный пульс, румянец на щеках, расширенные зрачки, потные ладошки и т. д. Запомните эти ощущения, а также свяжите их с определенной эмоцией.

✓ Опишите свои чувства словами. Возможно, поначалу это будет сложно. Но чем больше оттенков эмоций будет в вашем лексиконе, тем более точно вы сможете их выразить другому человеку. К примеру, "мне плохо" замените на "я грущу" или "я обижаюсь".

✓ Проанализируйте причину эмоции. Постарайтесь понять, как и в какой момент она возникла. Спровоцировать любое из чувств могут как внешние (события, слова других людей), так и внутренние факторы (размышления).

✓ Научитесь разделять первичные и вторичные эмоции. К примеру, сначала вы обрадовались неожиданному приглашению в театр, а потом ощутили беспокойство, потому что вам нечего надеть. Получается, что ваши эмоции наслоились друг на друга. Первичная — радость, вторичная (возникшая потом из-за размышлений) — беспокойство.

Как возникают и накапливаются эмоции

Наш организм представляет собой совершенный механизм, которым управляют нервные импульсы. Посылает их лимбическая система головного мозга в ответ на внешние и внутренние возбудители. Включаются симпатическая и парасимпатическая нервные системы и ведут посланный импульс ко внутренним органам. А те уже действуют по заложенному природой алгоритму.

То есть эмоция — это, прежде всего, энергия. Некий мозговой импульс, который требует реакции.

Если человек не прореагирует на эти импульсы должным образом, то эмоции будет скапливаться по принципу снежного кома, который в итоге обрушится лавиной или на него самого, или на окружающих.

Почему вредно сдерживать эмоции

Представим, что вас облаяла собака. Мозг генерирует эмоцию страха. Нервная система приводит в действие железы внутренней секреции, вырабатываются гормоны страха — адреналин, норадреналин, кортизол. А они, в свою очередь, запускают цепь реакций организма: повышение ЧСС и АД, мобилизация мышц. В это время угнетаются другие функции — например, пищеварение. Тело готовится к бегству или противостоянию опасности.

Но ладно собака, ее можно отогнать. А что если эмоцию страха вызывает близкий человек. Регулярно. В такой ситуации ни убегать, ни драться не получается. Силой воли можно подавить эту эмоцию, проигнорировать отзыв тела на нее. Но такие встряски не будут проходить бесследно.

У людей, которые долго подавляют свои эмоции, начинаются вполне конкретные проблемы со здоровьем — гормональный дисбаланс, доброкачественные опухоли, кожные и аутоиммунные заболевания и т. д.

"К несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека" (Зигмунд Фрейд).

Проблемы в отношениях

Невыраженные эмоции вредят не только организму, но и отношениям с людьми. Как окружающие могут знать, что вы чувствуете, если вы не подаете никаких сигналов? Замалчивание чувств приводит к непониманию, недоверию, искаженной оценке вашей личности.

Но хуже всего, когда одну эмоцию подменяют на другую.

Например, когда вместо обиды демонстрируют грусть. На прямой вопрос о причине плохого настроения отвечают, что просто взгрустнулось. Человек подумает: ну, бывает, пройдет. Или попытается развеселить. Но все его попытки потерпят неудачу, потому что он не в курсе истинной эмоции.

Неумение выражать чувства приводит к тому, что человек не сможет построить долгосрочных отношений ни с противоположным полом, ни с друзьями, ни с близкими. Будут нагромождаться обиды, а окружающие быстро устанут от его странностей. В итоге — одиночество, разочарование в людях, сниженная самооценка, депрессия.

3 способа выражения эмоций

В нашем арсенале есть целых три способа выражения эмоций. Можно использовать их по отдельности, но лучше комбинировать в зависимости от ситуации.

Что это за способы:

Невербальный — тембр голоса, мимика, жесты. Вербальный — речь. Поступки — действия, которые помогут окружающим понять, что чувствует человек.

Невербальный способ помогает передать до 70% информации, что называется, без слов. Человек своим выражением лица может продемонстрировать как грусть, так и радость, как восторг, так и презрение. Жесты и активная мимика укажут на степень выраженности эмоции, а тембр голоса придаст нужный окрас словам.

Вербальный способ — самый предпочтительный. Если человек владеет им на достаточно высоком уровне, то это говорит о его осознанности.

То есть он разобрался со своими чувствами, понимает и принимает их, поэтому без труда может выразить словами.

Нужно стремиться к тому, чтобы вербальный способ превалировал над остальными. Особенно касаемо негативных эмоций, поскольку действиями показать обиду или страх будет проблематично. А описать их словами гораздо легче.

Ментальные блоки

В детстве многих из нас учили, что демонстрировать свои чувства окружающим — нечто постыдное. Особенно это касается мужчин. Мальчику не пристало плакать от обиды или разочарования (пресловутое — ты же мужчина). Именно поэтому поколения за поколениями уничтожалась культура выражения эмоций. А за ней — и способность распознавать эмоции других людей.

Сейчас же общество состоит из тех, кто нечувствителен к другим людям. Всё труднее вызвать понимание и сочувствие. Всё меньше слов любви. А искренняя радость за других людей почему-то приправлены лицемерием.

Стыд — эмоция-блокиратор

Как ни странно, но неспособность выражать большую часть эмоций (особенно позитивных) определяет одна же из них, а именно — стыд. К примеру, попрыгать и покричать от радости считается чем-то неприличным. Поэтому часто мужчина, сделавший неожиданный сюрприз своей женщине, удостаивается легкой улыбки и скромного "спасибо", вместо искренней благодарности и страстного поцелуя.

При этом выражать негативные эмоции, как ни странно, не считается чем-то предосудительным.

Люди в трамвае с маниакальным удовольствием хамят друг другу. В соцсетях устраивают агрессивные баталии или, того хуже, травлю. Детей в школе гнобят и унижают, потому что что-то не устраивает в их поведении.

Неумение и нежелание проявлять позитивные эмоции поспособствовали тому, что мы живем в атмосфере тотального негатива.

Как правильно выражать эмоции

С добрыми, светлыми, положительными чувствами всё понятно. Их нужно выражать максимально полно и часто. Ведь именно так можно показать окружающим, как человек к ним относится. И если избавиться от ментальных оков, идущих с детства, то жизнь с позитивным эмоциональным фоном сама по себе изменится в лучшую сторону.

Но больше всего вреда мы получаем от сдерживания негативных эмоций. Как же их правильно выражать? Существует простой алгоритм, который помогает проявить негативную эмоцию максимально полно и при этом корректно:

1. Выразить факт, который не нравится.

Это первый шаг, его сделать труднее всего. Бывает крайне неудобно сообщить человеку (особенно близкому), что он делает то, что вам не нравится. Например: "Дорогой, я не хочу отмечать Новый год с твоими друзьями".

2. Сообщить, какую эмоцию вызывает этот факт.

Чтобы вас поняли, надо владеть навыком распознавания собственных чувств. Вернемся к примеру с Новым годом. Нужно понять сначала для себя, почему эта компания нежелательна. Например, неприятно находится среди пьющих людей, они смущают или с ними скучно.

3. Описать, какую потребность он нарушает.

То есть чем не хочется жертвовать ради обсуждаемого факта: "Я хочу отпраздновать в спокойной обстановке, мне нужен отдых".

4. Предположить, как бы хотелось, чтобы человек поступил.

Это поможет окончательно разъяснить суть проблемы и подсказать оптимальный выход. Даже если на эти условия не пойдут, будет возможность найти компромиссный вариант.

Учитесь управлять своими эмоциями, понимать их и выражать. Проявление позитивных чувств сделают вашу жизнь более наполненной и счастливой, а негативных — поможет избежать большинства проблем в отношениях с другими людьми. Действуйте!