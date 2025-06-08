Почему у гремучей змеи есть 'погремушка' и каково его назначение

Животный мир поражает разнообразием звуков — от мелодичных песен китов до имитации человеческого языка. Одним из самых известных звуков является характерное "бряцание" гремучей змеи. И теперь наука точно знает, как она возникает.

Об этом пишет IFLScience. Гремучие змеи – это ядовитые рептилии, которые имеют специальный орган на кончике хвоста, что и называется "погремушкой". Сегодня в мире существует около 35 видов этих змей и все они распространены в Северной и Южной Америке. Чаще всего в Северной Америке встречаются следующие виды:

лесная гремучая змея;

степная гремучая змея;

восточная ромбовидная змея;

западная ромбовидная змея.

Зачем змеи "бряцают" хвостом

Гремучие змеи обычно не агрессивны — они ведут преимущественно ночной образ жизни и относятся к ямкоголовым. Их "бряцание" - это способ предупредить других животных: "Не подходи ближе, я ядовита!" Это пример так называемого апоссематического поведения, когда животное сигнализирует о своей опасности как ядовитые лягушки, использующие яркие цвета для защиты.

Интересно, что раньше, еще в 1950-х годах, ученые предполагали, что этот звук может служить для привлечения партнера. Однако теперь исследователи имеют более четкое представление о его предназначении.

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Как образуется звук "бряцания"

На самом деле внутри хвостового "погремушки" нет ничего похожего на бусины или горох. Звук создается благодаря полым сегментам из омертвевшей кожи, которые образуются после каждой линьки. Эти сегменты — словно небольшие пустые капсулы, сделанные из кератина (того же материала, из которого состоят ногти и волосы).

При быстром движении хвостом эти сегменты ударяются друг о друга, создавая знакомое трескотение. С возрастом, после каждой линьки, к этому "механизму" добавляется новый сегмент.

Как объясняет профессор Борис Шаньо из Грацкого университета (Австрия), погремушка "растет" вместе со змеей, и чем чаще она линяет — тем дольше и громче становится этот естественный инструмент. Молодые змеи линяют чаще — до трех-четырех раз в году в теплые месяцы.

Змеи могут "обманывать" угрозу

Исследование, проведенное в 2021 году, показало еще одну интересную деталь. Когда угроза находится далеко, змеи "бряцают" на более низких частотах. Но как только хищник приближается, частота растет. Это создает иллюзию, будто змея гораздо ближе, чем на самом деле и может заставить хищника остановиться или отступить.

Эти открытия еще раз доказывают: природа использует самые разные способы защиты — и даже малейший звук может спасать жизнь.

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