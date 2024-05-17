Почему так важно знать свой уровень холестерина в крови
Почему каждый должен знать свой уровень холестерина?
Холестерин необходим для нормальной работы человеческого организма, и мы привыкли делить его на "хороший" и "плохой", но это обозначение упрощено.
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Для нашого організму важливий — баланс. Бо без холестерину ми також не можемо існувати.
Він необхідний для вироблення:
- вітаміну D;
- кортизолу;
- естрогену;
- тестостерону;
- відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи;
Частою причиною підвищеного холестерину являється саме незбалансоване харчування.Тому люди, які страждають від ожиріння, цукрового діабету, гіпертонії, хвороб нирок, печінки зазвичай мають підвщений холестирин.
Але, також не виключенням є :
- алкоголь;
- частий стрес;
- куріння;
Найпершим кроком до зниження холестерину, це звісно дієта, яка передбачає, відмову від транс-жирів,(писали у попередньому пості),та надавати перевагу рибі і складним вуглеводам.
Боротися з підвищеним рівнем холестерину можна за допомогою таких продуктів, як:
Баклажани
Багаті калієм, настільки необхідним для роботи серця і регулювання водного обміну в організмі.
Шпинат
Містить лютеїн, здатний очищати стінки судин від холестеринових бляшок, знижуючи тим самим ризик серцево-судинних захворювань;
Буряк столовий
Цей овоч незвичайно важливий для людей з підвищеним рівнем холестерину, оскільки буряк пов’язує холестерин прямо в кишковому тракті, в результаті його вміст у крові знижується.
Стручковий перець
Завдяки вмісту в ньому рутину і великій кількості вітаміну С, він зміцнює стінки судин, робить їх менш проникними і знижує кількість поганого холестерину в організмі людини;
Авокадо
Вміщені в ньому фітостероли, нейтралізують поганий холестерин, що надходить в організм з їжею.
Горіхи
Практично всі види горіхів блокують всмоктування поганого холестерину
Риба
Лосось, тунець, скумбрія, форель, сьомга, палтус, оселедець містять багато жирних кислот омега-3, які уповільнюють розвиток жирових бляшок на стінках судин і знижують рівень холестерину.
Бережіть своє здоров‘я,навіть якщо ви почуваєтесь добре — ви маєте регулярно контролювати рівень холестерину, (рекомендовано кожні 4 роки)