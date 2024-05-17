Почему так важно знать свой уровень холестерина в крови

Почему каждый должен знать свой уровень холестерина?

Холестерин необходим для нормальной работы человеческого организма, и мы привыкли делить его на "хороший" и "плохой", но это обозначение упрощено.

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Для нашого організму важливий — баланс. Бо без холестерину ми також не можемо існувати.

Він необхідний для вироблення:

вітаміну D;

кортизолу;

естрогену;

тестостерону;

відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи;

Частою причиною підвищеного холестерину являється саме незбалансоване харчування.Тому люди, які страждають від ожиріння, цукрового діабету, гіпертонії, хвороб нирок, печінки зазвичай мають підвщений холестирин.

Але, також не виключенням є :

алкоголь;

частий стрес;

куріння;

Найпершим кроком до зниження холестерину, це звісно дієта, яка передбачає, відмову від транс-жирів,(писали у попередньому пості),та надавати перевагу рибі і складним вуглеводам.

Боротися з підвищеним рівнем холестерину можна за допомогою таких продуктів, як:

Баклажани

Багаті калієм, настільки необхідним для роботи серця і регулювання водного обміну в організмі.

Шпинат

Містить лютеїн, здатний очищати стінки судин від холестеринових бляшок, знижуючи тим самим ризик серцево-судинних захворювань;

Буряк столовий

Цей овоч незвичайно важливий для людей з підвищеним рівнем холестерину, оскільки буряк пов’язує холестерин прямо в кишковому тракті, в результаті його вміст у крові знижується.

Стручковий перець

Завдяки вмісту в ньому рутину і великій кількості вітаміну С, він зміцнює стінки судин, робить їх менш проникними і знижує кількість поганого холестерину в організмі людини;

Авокадо

Вміщені в ньому фітостероли, нейтралізують поганий холестерин, що надходить в організм з їжею.

Горіхи

Практично всі види горіхів блокують всмоктування поганого холестерину

Риба

Лосось, тунець, скумбрія, форель, сьомга, палтус, оселедець містять багато жирних кислот омега-3, які уповільнюють розвиток жирових бляшок на стінках судин і знижують рівень холестерину.

Бережіть своє здоров‘я,навіть якщо ви почуваєтесь добре — ви маєте регулярно контролювати рівень холестерину, (рекомендовано кожні 4 роки)