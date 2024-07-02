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Почему скручиваются листья у помидоров и как это предотвратить: огородники ответили

Цихоцкая Мария

Почему скручиваются листья у помидоров и как это предотвратить: огородники ответили
Причина скручивания листьев может быть в неправильном уходе

В новом видео на YouTube-канале " Полезное TV ", посвященном садово-огородным работам, автор делится советами, что делать, если на томатах начинают скручиваться листья.

Скручивание листьев внутрь:

  • Причина: жара.
  • Объяснение: листья скручиваются, чтобы уменьшить испарение влаги и защитить растение от перегрева.
  • Замедление фотосинтеза, негативное влияние на развитие плодов.
  • Решение:
    • Защитите томаты от прямых солнечных лучей с помощью сетки для затенения.
    • Регулярно поливать растения, чтобы обеспечить их достаточное количество влаги.

Скручивание листьев наружу:

  • Причина: избыток влаги.
  • Объяснение: чрезмерный полив может привести к застою воды в корнях, что негативно влияет на их работу.
  • Пожелтение, увядание листьев, замедление роста, риск развития грибковых заболеваний.
  • Решение:
    • Остановить полив на неделю, чтобы почва успел просохнуть.
    • Проверить дренажные отверстия в горшках/теплице, чтобы вода не застаивалась.
    • В будущем поливать томаты умеренно, давая почву просыхать между поливами.

Помните: правильный уход за помидорами, включая полив, затенение и соблюдение режима удобрения, поможет вам получить обильный и качественный урожай.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, вовремя бороться с вредителями и только умножать урожай.

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