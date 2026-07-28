Почему огромная территория в Антарктиде не принадлежит ни одной из стран: ответ вас удивит (фото)

Земля Мэри Берд в Антарктиде остается одной из немногих территорий на планете, на которую ни одно государство официально не заявило свои суверенные права. Этот огромный регион превышает по площади Иран и Монголию, а также почти в пять раз больше Польши.

Несмотря на это, уже почти сто лет у него нет официального владельца. Об этом сообщает WP Tech.

Свое название территория получила благодаря американскому адмиралу Ричарду Эвелину Берду, который в 1920–1930-е годы исследовал и картографировал значительную часть Западной Антарктиды. Хотя впоследствии правительство США рассматривало возможность выдвинуть территориальные претензии на регион, этого так и не произошло.

В настоящее время эксперты рассматривают несколько возможных сценариев будущего Земли Мэри Бэрд. Среди них сохранение статуса международной научной зоны под эгидой ООН, возможно ослабление принципов Договора об Антарктике через геополитическое соперничество или усиление борьбы за природные ресурсы, если изменение климата сделает их более доступными.

Сегодня Земля Мэри Берд является одной из самых ценных площадок для исследования климатических процессов. Ученые установили, что под ледниковым щитом этого региона геотермальный поток примерно на 50% мощнее, чем считалось ранее.

Это открытие имеет большое значение для понимания скорости таяния антарктических ледников и более точного прогнозирования глобальных климатических изменений. Дополнительное внимание ученых привлекает скрытая подо льдом вулканическая система. В 2024 году международная исследовательская группа с участием американских университетов обнаружила по меньшей мере 138 зон повышенной тепловой активности, связанных с мантийным плюмом, простирающимся примерно на 1 200 километров вглубь Земли.

Ученые предполагают, что именно это внутреннее тепло влияет на состояние ледника Туэйтса. По их оценкам, лед тает снизу примерно на 15 сантиметров ежегодно – быстрее, чем предполагали предыдущие модели. Хотя Договор об Антарктике, подписанный в 1959 году, запрещает выдвигать новые территориальные претензии, интерес к континенту только растет.

Китай уже анонсировал запуск в 2026 году новой мобильной исследовательской базы, оснащенной подводными беспилотниками. США существенно увеличили финансирование своих антарктических программ, а Европейский Союз реализует масштабный проект Beyond EPICA, предусматривающий сверхглубокое бурение ледников.

При этом основным предметом конкуренции становятся не полезные ископаемые, а научная информация. По данным ООН, обнародованным в 2025 году, около 37% современных климатических моделей базируются именно на исследованиях Антарктиды. Такая же доля прогнозов по повышению уровня Мирового океана зависит от наблюдений за ледником Туэйтса. Экономическую ценность этих данных эксперты оценивают в более чем 60 млрд долларов ежегодно.

Проведение исследований в Земле Мэри Берд связано с чрезвычайно сложными условиями. Зимой температура воздуха может опускаться до -80 ° C, скорость ветра достигать 100 км/ч, а изоляция исследователей длится до восьми месяцев в году.

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Поэтому все шире используются автоматизированные научные станции, работающие на солнечной и ветровой энергии. Они непрерывно собирают информацию, передавая ее по спутниковым каналам связи в режиме реального времени.

Неопределенный правовой статус Земли Мэри Берд стал основой и ряда символических проектов. В разные годы энтузиасты провозглашали здесь собственные "государства", среди которых Великое герцогство Вестарктика, Королевство Финисмунд и Ледниковая республика.

Хотя ни одно из этих образований не имеет международного признания или политического влияния, они демонстрируют, что эта загадочная территория до сих пор привлекает внимание исследователей, политиков и мечтателей.

На фоне глобального потепления и усиления международной конкуренции вопрос будущего Земли Мэри Берд становится все более актуальным. Останется ли она международной научной территорией или превратится в арену геополитического соперничества — покажет время.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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