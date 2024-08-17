Почему одни богатеют, а другие – нет: раскрыта малоизвестная причина финансового успеха

Эксперты в области психологии считают, что основной преградой к финансовому успеху является пессимистический взгляд на мир, который приводит к неправильным решениям. Люди, которые стремятся получить максимум от жизни, часто сталкиваются с внутренними препятствиями, которые делают невозможным достижение их целей, и в результате они вынуждены довольствоваться меньшим, чтобы не потерять хотя бы то, что имеют.

С другой стороны, состоятельные люди не гонятся за стабильностью, но следуют своим стремлениям, стремясь расширить свое влияние. Это открывает перед ними двери к новым возможностям и источникам дохода. Вот почему некоторые лица зарабатывают значительные суммы, тогда как другие не могут заработать достаточно, чтобы покрыть даже основные потребности. Об этом пишет ТСН.

Психологи назвали причины, почему одни люди богатеют, а другие не могут этого сделать

Основная причина: люди с ограниченными доходами часто откладывают средства на "черный день", что не приносит им радости, а скорее создает страх их потерять. В то время как лица, стремящиеся увеличить свои доходы и инвестируют в собственное благополучие, обычно достигают значительного достатка. Они также откладывают средства, но делают это, когда имеют их в избытке.

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Вторая причина: более высокие доходы получает тот, кто обладает уникальными навыками и достигает в этом совершенства. Высокий уровень мастерства всегда ценился, а за посредственность платят немного.

Третья причина: к богатству приходят те, кто верит в собственные силы. Они убеждены, что заслуживают лучшего, поскольку делают все правильно.

Четвертая причина: состоятельными становятся те, кто зарабатывает на том, что приносит им удовольствие. Зато те, кто работает на работе, которую не любит, редко достигают финансового успеха.

Пятая причина: те, кто не зацикливается на прошлом и постоянно движется вперед, зарабатывают гораздо больше, чем те, кто живет воспоминаниями.

Шестая причина: бедность часто сопровождается ощущением безысходности, в то время как состоятельные люди постоянно учатся и развиваются, что открывает перед ними новые возможности для увеличения доходов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как мотивировать себя к успеху.

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