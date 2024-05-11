Почему, несмотря на спорт и диету, некоторые женщины не могут похудеть: ответ врачей

Поддержание здорового питания и активного образа жизни считаются ключевыми методами достижения оптимального веса. Однако иногда даже они не дают желаемого результата.

Об одном из таких случаев рассказывает Business Insider. Речь идет об столкнувшейся с подобной ситуацией американке Кимми Гилберт.

Кимми уже попробовала множество методов для похудения: она покупала дорогие абонементы в спортзалы, протестировала различные диеты и даже прибегала к лекарствам для похудения. Однако, ни один из этих подходов не обеспечил ей контроля над весом на долгий период. Ее состояние было определено врачами как патологическое ожирение.

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"Сначала я очень похудела, но потом вес просто вернулся", – рассказала женщина.

Ключ к решению ее проблемы, возможно, кроется в составе микрофлоры ее кишечника. Для подтверждения этой гипотезы Кимми решила пройти детальное диагностическое обследование в одной из частных лабораторий. Результаты показали, что она имеет низкий уровень тех микробов, которые отвечают за снижение веса и чувство насыщения.

Исследования показали, что микробиом Кимми менее разнообразен по сравнению с микробиомами лиц с нормальным весом. В частности, одно из крупных исследований, проведенное в 2008 году, показало, что лица с ожирением имеют похожий состав микробиомов с низким разнообразием.

Микроб, известный как Prevotella, который связан со снижением веса, не был обнаружен в кишечной флоре пациентки.

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"Людям, у которых нет Prevotella, трудно похудеть", – объясняет доцент Калифорнийского университета, содиректор Центра микробиомы Гудмена-Ласкина Энни Гупта.

Согласно исследованию 2018 года, в котором приняли участие 52 человека с избыточным весом, участники с более высоким содержанием Prevotella в организме потеряли больше веса по сравнению с теми, у кого этот микроб был в низкой концентрации.

Также было установлено, что у пациентки Кимми наблюдается дефицит трех других видов бактерий, влияющих на кишечный гормон, ответственный за чувство насыщения.

Специалисты посоветовали женщине внести длительные изменения в свой образ жизни, чтобы улучшить микробный состав кишечника за счет увеличения количества полезных бактерий. Гупта считает, что регулярное потребление 20-30 видов фруктов и овощей в неделю считается полезным.

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