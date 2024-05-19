Почему некоторые пенсионеры получают выплаты меньшего размера, чем им начислено
В Украине часть пенсионеров получает не всю начисленную им сумму. Это связано с существованием максимального размера пенсии, установленного законодательством.
Максимальный размер пенсии в Украине составляет 10 прожиточных минимумов, что равняется 23 610 гривен. Об этом пишет ПФУ.
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Эта сумма включает все выплаты : надбавки, пособия, индексации и другие доплаты, предусмотренные законодательством, за исключением отдельных доплат.
Если общая сумма пенсии с учетом всех доплат превышает 23610 гривен, то надбавки ограничиваются, чтобы общая выплата не выходила за пределы установленного максимума.
Важно:
- Максимальный размер пенсии периодически пересматривается и увеличивается вместе с ростом прожиточного минимума.
- По состоянию на май 2024 года новое перечисление пенсий или индексация не предусмотрены.
Однако в июне 2024 года некоторые пенсионеры получат доплату к основной выплате благодаря возрастным надбавкам :
- Пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет будет выплачено дополнительно 300 гривен.
- Для лиц 75-79 лет надбавка составит 456 гривен.
- Пенсионеры старше 80 лет получат 570 гривен.
Важно:
- Доплата начисляется автоматически, заявление в Пенсионный фонд подавать не нужно.
- Условие получения доплаты : размер основной пенсии не должен превышать 10 340,35 грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получать 200 000 гривен пенсии.
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