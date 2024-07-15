Почему не стоит заедать эмоции или убегать от них

На первый взгляд, заедание эмоций или бегство от них может показаться простым способом справиться с тяжелыми чувствами, но на самом деле это лишь временное решение, которое может негативно влиять на твое психическое и физическое здоровье.

Что приносят угнетенные едой или избеганием эмоции?

Психологические последствия:

депрессию;

уныние;

тревожность;

раздражительность;

отрицательные изменения в характере.

Физические последствия:

мышечные спазмы;

одеревенеливость;

тяжесть;

краткость.

Для того чтобы перестать заедать эмоции, нужно научиться отличать эмоциональный голод от реального, подобрать для себя новые способы испытывания сложных чувств.

В процессе терапии мы обнаруживаем: какие эмоции тебе тяжело проживать, от чего ты убегаешь, что пытаешься получить через еду. Ты учишься экологически справляться со своими чувствами, давать им право на существование, проживать их, выбирать новые положительные и полезные для твоей жизни эмоции.